Los espectáculos. Cada año los espectáculos convocan a miles de personas. El año pasado Ciro fue uno de los que más gente llevó.

A un mes de que arranque la Fiesta Nacional del Sol, desde el Ministerio de Turismo informaron que mañana empieza el trabajo para el cierre y acondicionamiento del ex estadio abierto, donde serán los espectáculos de cada noche. Además, recordaron que mañana mismo comienza la venta de entradas para los shows que habrá en la zona de la Feria y Exposición Temática.



Si bien la zona abierta del estadio está preparándose para ser parte del Parque de Mayo, en una obra inédita para la provincia, la ministra de Turismo Claudia Grynszpan dijo que el festejo no se verá afectado. A tal punto que comentó que mañana empezarán con los trabajos en ese lugar.



Como todos los años, el escenario estará ubicado en el sector Oeste del predio y tendrá varios ingresos (ver infografía).



Lo primero que se hará en el sector del escenario será la nivelación del suelo y su posterior compactación. En este sentido dijeron que este trabajo se realizará con máquinas y con unas sales minerales especiales que sirven para endurecer la tierra y que hace que quede todo liso y firme. Posteriormente se procederá con el cierre perimetral y ya casi cerca del 20 de febrero (día que arranca la Fiesta Nacional del Sol) se empezará con el armado de escenario y carpas. Aclararon que por el momento el trabajo sólo se hará en la zona del estadio abierto, no en el Parque de Mayo. Aun no se sabe cuándo arrancarán ahí. En el sector del estadio habrá zona de sanitarios, atención médica, puestos de comida y hasta un lugar preferencial para las personas con discapacidad.



Mañana no sólo será un día clave para el inicio de los trabajos en el estadio. También comenzará la venta de las entradas para ver todos los espectáculos musicales. Es por esto que desde Turismo recordaron que la entrada general a la feria costará $50, y con este tickets se podrá ingresar a los espectáculos los días martes y miércoles, al sector del campo. Mientras que quienes quieran únicamente ingresar a la feria el jueves y el viernes podrá comprar la entrada de $50, pero no ver los espectáculos. Las entradas para cada una de las noches estarán disponibles en las boleterías del Teatro del Bicentenario y Teatro Sarmiento, mientras que por Internet se podrán comprar a través de www.autoentrada.com.



El 20 de febrero, día de apertura de la Fiesta, actuarán Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra como números centrales. Para esa noche el valor de las entradas es el siguiente: sector naranja, $250; sector azul, $350; sector verde, $450; y sector lila, $550. Para el 21 de febrero, noche en que La Beriso subirá al escenario mayor, las entradas preferenciales (no se dividirá por color, pero sí de las generales) costarán $200.

Las filas. En cada edición de la Fiesta Nacional del Sol la compra de entradas genera mucha expectativa. El año pasado hubo largas filas.

En tanto que el 22, noche estelar con la presentación de Carlos Vives y CNCO como números centrales, el valor de los tickets será: sector naranja, $650; sector azul, $850; sector verde, $1.000; sector lila, $1.600. El viernes 23 de febrero se realizará el cierre de la Feria en el Parque de Mayo y en la oportunidad será el cuartetero cordobés, Ulises Bueno, el encargado de cerrar los espectáculos. El valor de la entrada general para ingresar a su recital será de $100.

Datos

Carrusel

El Carrusel del Sol será el viernes 23 de febrero por los alrededores del Centro Cívico. Este año el desfile de carruajes homenajeará a vecinas que hicieron algo trascendente en los departamentos.

Premios

Un auto, una moto, dinero en efectivo, viajes y becas serán algunos de los premios que este año recibirán quienes se consagren soberanas de la mayor fiesta de los sanjuaninos.

Revelaciones

El próximo 13 de febrero se llevará a cabo la competencia de varios artistas locales "Revelaciones" para buscar un lugar en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol.

Autódromo

El último día de fiesta, el cierre se hará en el Autódromo El Zonda Eduardo Copello. Aún no se confirmó el valor de las entradas para ver ese espectáculo que todos los años es el más convocante.

Reinas

Uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional del Sol es la elección de la Reina. Las 19 candidatas ya comenzaron con algunas capacitaciones previas.

Ensayos

Para dar un buen espectáculos los artistas de la Fiesta Nacional del Sol ya ensayan desde hace varias semanas. Lo hacen todas las noches, en el polideportivo de la Normal Sarmiento.