Son muchos los sanjuaninos que este fin de semana largo decidieron partir hacia algunos de los departamentos alejados de la provincia por eso es importante conocer el estado de las rutas y caminos.

Vialidad Provincial emitió un informe con el estado de las rutas este domingo.


DEPARTAMENTO: JÁCHAL

  • Ruta Nacional 40,Jáchal-San Juan: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • Ruta 150, Jáchal - Iglesia: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • Ruta 150, Jáchal- Valle Fértil: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • Ruta 491 y Eugenio Flores hacia Villa Mercedes: transitable con precaución (por encontrarse realizando trabajos)
  • Ruta 40, Jáchal- La Rioja : TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • Ruta 491 hacia Huaco: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

DEPARTAMENTO: MEDIA AGUA
●RUTA PROVINCIAL 351
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RETAMITO: TRANSITABLE
DESDE RETAMITO HASTA CIENEGUITA: TRANSITABLE
DESDE CIENEGUITA HASTA DIVISADERO: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN, EN BADÉN DE DIVISADERO)
DESDE DIVISADERO HASTA RUTA NACIONAL 153: TRANSITABLE
●CIRCUITO FIORITO RUTA PROVINCIAL 162-25 DE MAYO
DESDE CALLE DONCEL HASTA RUTA PROVINCIAL 341: 
TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAl 268 BÚFANO
DESDE RUTA PROVINCIAL 319 HASTA RUTA PROVINCIAL 341: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 318
DESDE CAÑADA HONDA HASTA GUANACACHE: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE
DESDE GUANACACHE HASTA RETAMITO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES 
DESDE RETAMITO HASTA EL ACEQUION: TRANSITABLE(RUTA EN REGULAR ESTADO)
●RUTA 153
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA CALADA HONDA; TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE CAÑADA ONDA HASTA LOS BERROS: TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE LOS BERROS HASTA PEDERNAL: (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE PEDERNAL HASTA SANTA CLARA TRANSITABLE, CON PRECAUCION
DESDE SANTA CLARA HASTA BARREAL: INTRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 319
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA PROVINCIAL 268:TRANSITABLE
DESDE RUTA PROVINCIAL 268 HASTA RUTA PROVINCIAL 308: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)
●CAMINO AL ACEQUION 
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA NACIONAL 153: (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)
●RUTA PROVINCIAL 320 CAMINO  AL HUARPE
DESDE RUTA PROVINCIAL  319 HASTA LOMITE CON MENDOZA: TRANSITABLE

DEPARTAMENTO CALINGASTA
●RUTA  PROVINCIAL 436
DESDE  RUTA NACIONAL 40 HASTA DERIVADOR RUTA NACIONAL 414: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN)
●RUTA PROVINCIAL 414
DESDE DERIVADOR HASTA PUENTE PACHACO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (PENDIENTES PRONUNCIADAS)
●RUTA PROVINCIAL N°12
DESDE PUENTA PACHACO HASTA KM 12: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, POR PEQUEÑOS DESPRENDIMIENTOS, PASANDO PUENTE PACHACO)
DESDE KM 12 HASTA CALINGASTA: TRANSITABLE, CIRCULAR MAX. 40/KM/H. OBRA EN CONSTRUCCIÓN)
●RUTA PROVINCIAL 400
DESDE BARREAL HASTA LAS HORNILLAS: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, EQUIPOS D.P.V TRANAJANDO)
●RUTA PROVINCIAL 406
DESDE ALTO CALINGASTA HASTA TAMBERIAS: TRANSITABLE 
DESDE TAMBERIAS HASTA SOROCAYENSE: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN POR BAJADA DE AGUA EN BADÉN  DE ANSILTA)
●RUTA PROVINCIAL 403
DESDE LAS HORNILLAS HASTA MANANTIALES: TRANSITABLE (SOLO VEHÍCULOS 4X4)
●RUTA NACIONAL 149
DESDE CALINGASTA HASTA VILLA NUEVA: TRANSITABLE
DESDE VILLA NUEVA HASTA PUNTUDO: TRANSITABLE (SOLO VEHÍCULOS 4 X 4) 
DEPARTAMENTO IGLESIA

●RUTA PROVINCIAL 436
DESDE DERIVADOR RUTA PROVINCIAL 414 HASTA IGLESIA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN TRAMO CON DESVÍOS) 
DESDE IGLESIA HASTA LA FLORES: TRANSITABLE ( PRECAUCIÓN, TRAMO CON DESVÍOS)
● RUTA PROVINCIAL 149
DESDE BELLA VISTA HASTA TOCOTA: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN) 
●RUTA PROVINCIAL 425 
DESDE TOCOTA HASTA EL PUNTUDO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN) SOLO VEHÍCULOS 4X4
● RUTA PROVINCIAL  413
DESDE TUDCUM HASTA RODEO: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 418
DESDE PISMANTA HASTA TUDCUM: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 419
DESDE RUTA PROVINCIAL 418 HASTA GUAÑIZUIL: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 420
DESDE TUDCUM HASTA LA ALFALFA: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCION EN PASADA DE BADENES) 
DESDE LA.ALFALFA HASTA ANGUALASTO: ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCIÓN EN PASADA DE BADENES) 
● RUTA  PROVINCIAL 
430
DESDE RODEO HASTA ANGUALASTO: TRANSITABLE 
DESDE ANGUALASTO HASTA MALIMAN: TRANSITABLE 
DESDE MALIMAN HASTA EL CHINGUILLO: TRANSITABLE 4X4
DESDE EL CHINGUILLO HASTA SAN GUILLERMO: INTRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 407
DESDE  ANGUALASTO HASTA COLANGUIL: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN)⁶
●RUTA PROVINCIAL  479
DESDE ANGUALASTO HASTA BUENA ESPERANZA: TRANSITABLE

DEPARTAMENTO VALLE FÉRTIL
 

● RUTA PROVINCIAL 510(AL SUR)
DESDE MARAYES HASTA LA TUSCA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE LAS TUSCA HASTA CHUCUMA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE CHUCUMA HASTA ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE ASTUCA HASTA LA HUERTA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE PUENTE LAS TUMANAS HASTA SAN AGUSTÍN: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
● RUTA PROVINCIAL 51O (AL NORTE)
DESDE SAN AGUSTÍN HASTA USNO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE USNO HASTA YOCA:TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE YOCA HASTA SAN ANTONIO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE BALDE DE ROSARIO HASTA BALDECITO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
● RUTA PROVINCIAL 503
DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA  BALDE DE ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADÉN, RÍO DE ASTICA)
● RUTA PROVINCIAL 516 
DESDE RUTA PROVINCIAL 511 HASTA AGUANGO: TRANSITABLE 

CIRCUITO PARQUE ISCHIGUALASTO: TRANSITABLE 
 ● RUTA PROVINCIAL 511   
DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA RUTA PROVINCIAL 516: TRANSITABLE  ( A 7KM DE RP 510 COMIENZOS DE DESVÍOS)
DESDE RUTA 516 HASTA LÍMITE CON PROV. DE LA RIOJA:TRANSITABLE 
● RUTA PROVINCIAL 523
DESDE SAN AGUSTÍN HASTA LA MAJADITA: TRANSITABLE 
DESDE LA MAJADITA HASTA LOS BRETES: CON PRECAUCIÓN 

● RUTA PROVINCIAL 519
DESDE LOS VALENCIANOS HASTA USNO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN RÍO LAS TALAS
● RUTA PROVINCIAL 507 
DESDE BALDE LAS CHILCAS HASTA LOS VALENCIANOS: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN RÍO LOS VALENCIANOS)