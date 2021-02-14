Fin de semana XL: conocé el estado de las rutas
Desde Vialidad Provincial emitieron el informe sobre el estado de rutas y caminos.
Desde Vialidad Provincial emitieron el informe sobre el estado de rutas y caminos.
Son muchos los sanjuaninos que este fin de semana largo decidieron partir hacia algunos de los departamentos alejados de la provincia por eso es importante conocer el estado de las rutas y caminos.
Vialidad Provincial emitió un informe con el estado de las rutas este domingo.
DEPARTAMENTO: JÁCHAL
DEPARTAMENTO: MEDIA AGUA
●RUTA PROVINCIAL 351
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RETAMITO: TRANSITABLE
DESDE RETAMITO HASTA CIENEGUITA: TRANSITABLE
DESDE CIENEGUITA HASTA DIVISADERO: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN, EN BADÉN DE DIVISADERO)
DESDE DIVISADERO HASTA RUTA NACIONAL 153: TRANSITABLE
●CIRCUITO FIORITO RUTA PROVINCIAL 162-25 DE MAYO
DESDE CALLE DONCEL HASTA RUTA PROVINCIAL 341:
TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAl 268 BÚFANO
DESDE RUTA PROVINCIAL 319 HASTA RUTA PROVINCIAL 341: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 318
DESDE CAÑADA HONDA HASTA GUANACACHE: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE
DESDE GUANACACHE HASTA RETAMITO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES
DESDE RETAMITO HASTA EL ACEQUION: TRANSITABLE(RUTA EN REGULAR ESTADO)
●RUTA 153
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA CALADA HONDA; TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE CAÑADA ONDA HASTA LOS BERROS: TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE LOS BERROS HASTA PEDERNAL: (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE PEDERNAL HASTA SANTA CLARA TRANSITABLE, CON PRECAUCION
DESDE SANTA CLARA HASTA BARREAL: INTRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 319
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA PROVINCIAL 268:TRANSITABLE
DESDE RUTA PROVINCIAL 268 HASTA RUTA PROVINCIAL 308: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)
●CAMINO AL ACEQUION
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA NACIONAL 153: (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)
●RUTA PROVINCIAL 320 CAMINO AL HUARPE
DESDE RUTA PROVINCIAL 319 HASTA LOMITE CON MENDOZA: TRANSITABLE
DEPARTAMENTO CALINGASTA
●RUTA PROVINCIAL 436
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA DERIVADOR RUTA NACIONAL 414: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN)
●RUTA PROVINCIAL 414
DESDE DERIVADOR HASTA PUENTE PACHACO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (PENDIENTES PRONUNCIADAS)
●RUTA PROVINCIAL N°12
DESDE PUENTA PACHACO HASTA KM 12: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, POR PEQUEÑOS DESPRENDIMIENTOS, PASANDO PUENTE PACHACO)
DESDE KM 12 HASTA CALINGASTA: TRANSITABLE, CIRCULAR MAX. 40/KM/H. OBRA EN CONSTRUCCIÓN)
●RUTA PROVINCIAL 400
DESDE BARREAL HASTA LAS HORNILLAS: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, EQUIPOS D.P.V TRANAJANDO)
●RUTA PROVINCIAL 406
DESDE ALTO CALINGASTA HASTA TAMBERIAS: TRANSITABLE
DESDE TAMBERIAS HASTA SOROCAYENSE: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN POR BAJADA DE AGUA EN BADÉN DE ANSILTA)
●RUTA PROVINCIAL 403
DESDE LAS HORNILLAS HASTA MANANTIALES: TRANSITABLE (SOLO VEHÍCULOS 4X4)
●RUTA NACIONAL 149
DESDE CALINGASTA HASTA VILLA NUEVA: TRANSITABLE
DESDE VILLA NUEVA HASTA PUNTUDO: TRANSITABLE (SOLO VEHÍCULOS 4 X 4)
DEPARTAMENTO IGLESIA
●RUTA PROVINCIAL 436
DESDE DERIVADOR RUTA PROVINCIAL 414 HASTA IGLESIA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN TRAMO CON DESVÍOS)
DESDE IGLESIA HASTA LA FLORES: TRANSITABLE ( PRECAUCIÓN, TRAMO CON DESVÍOS)
● RUTA PROVINCIAL 149
DESDE BELLA VISTA HASTA TOCOTA: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN)
●RUTA PROVINCIAL 425
DESDE TOCOTA HASTA EL PUNTUDO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN) SOLO VEHÍCULOS 4X4
● RUTA PROVINCIAL 413
DESDE TUDCUM HASTA RODEO: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 418
DESDE PISMANTA HASTA TUDCUM: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 419
DESDE RUTA PROVINCIAL 418 HASTA GUAÑIZUIL: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 420
DESDE TUDCUM HASTA LA ALFALFA: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCION EN PASADA DE BADENES)
DESDE LA.ALFALFA HASTA ANGUALASTO: ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCIÓN EN PASADA DE BADENES)
● RUTA PROVINCIAL
430
DESDE RODEO HASTA ANGUALASTO: TRANSITABLE
DESDE ANGUALASTO HASTA MALIMAN: TRANSITABLE
DESDE MALIMAN HASTA EL CHINGUILLO: TRANSITABLE 4X4
DESDE EL CHINGUILLO HASTA SAN GUILLERMO: INTRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 407
DESDE ANGUALASTO HASTA COLANGUIL: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN)⁶
●RUTA PROVINCIAL 479
DESDE ANGUALASTO HASTA BUENA ESPERANZA: TRANSITABLE
DEPARTAMENTO VALLE FÉRTIL
● RUTA PROVINCIAL 510(AL SUR)
DESDE MARAYES HASTA LA TUSCA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE LAS TUSCA HASTA CHUCUMA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE CHUCUMA HASTA ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE ASTUCA HASTA LA HUERTA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE PUENTE LAS TUMANAS HASTA SAN AGUSTÍN: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
● RUTA PROVINCIAL 51O (AL NORTE)
DESDE SAN AGUSTÍN HASTA USNO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE USNO HASTA YOCA:TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE YOCA HASTA SAN ANTONIO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE BALDE DE ROSARIO HASTA BALDECITO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
● RUTA PROVINCIAL 503
DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA BALDE DE ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADÉN, RÍO DE ASTICA)
● RUTA PROVINCIAL 516
DESDE RUTA PROVINCIAL 511 HASTA AGUANGO: TRANSITABLE
CIRCUITO PARQUE ISCHIGUALASTO: TRANSITABLE
● RUTA PROVINCIAL 511
DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA RUTA PROVINCIAL 516: TRANSITABLE ( A 7KM DE RP 510 COMIENZOS DE DESVÍOS)
DESDE RUTA 516 HASTA LÍMITE CON PROV. DE LA RIOJA:TRANSITABLE
● RUTA PROVINCIAL 523
DESDE SAN AGUSTÍN HASTA LA MAJADITA: TRANSITABLE
DESDE LA MAJADITA HASTA LOS BRETES: CON PRECAUCIÓN
● RUTA PROVINCIAL 519
DESDE LOS VALENCIANOS HASTA USNO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN RÍO LAS TALAS
● RUTA PROVINCIAL 507
DESDE BALDE LAS CHILCAS HASTA LOS VALENCIANOS: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN RÍO LOS VALENCIANOS)