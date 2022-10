El viernes se vieron las caras otra vez las autoridades de la Obra Social Provincia y la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) con el objetivo de llegar a un acuerdo y que no se cumpliera la amenaza de los profesionales de dejar de recibir la obra social. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y desde hoy los médicos nucleados en esta asociación empezar a funcionar con el sistema de reintegros.

"El jueves pasado accedimos a una entrevista con la ministra, donde nos volvió a repetir la imposibilidad de un convenio directo y nos pidió que hiciéramos una propuesta que incluyera a los intermediarios. Lo hicimos, presentamos una propuesta con 6 puntos. Uno de ellos era que se nos diera la posibilidad de elegir un solo ente intermediario al cual enviar la facturación y otro importante era incluir el nomenclador de ginecología en las prácticas (FASGO) que está más actualizado", comenzó explicando en Estación Claridad, el vocero de ASOG, el doctor Gustavo Mofficone.

"De los seis puntos, nos negaron cuatro y a los dos restantes había posibilidades de charlarlos. Nosotros entendimos que no se nos estaba dando nada. Hicimos una encuesta los socios y el el 90% votó por no continuar con la OSP. Vamos a trabajar con las pacientes de la OSP en forma de reintegro. Lo haremos a valor provincia, es decir que la paciente deberá pagar el mismo valso que nos pagaba la OSP y no lo que plantea FASGO", agregó.