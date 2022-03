"Degracia con suerte", así definió la situación que vivió Luis Quiroga (44), un papá que fue a buscar a su pequeño a la escuela y se le cayó encima un portón de hierro. El hecho ocurrió en la Escuela Elvira de la Riestra de Láinez, ubicada en Ullum.

Según Quiroga, la reja que divide a primer grado del resto de la escuela estaba mal puesta y después de que se le desplomó sobre su cuerpo fueron a soldarla y colocarla como debía estar: amurada a la pared.

El papá de un nene de 6 años que cursa en dicho establecimiento estaba por irse con su niño, a quien tenía de la mano cuando una de las señoritas intentó abrir el portón de dos metros de altura para que los alumnos salieran y se le vino encima de él.

Por fortuna, "ningún niño resultó herido porque mi hijo estaba a mi lado y hubiese sido una tragedia". Producto del accidente, Quiroga sufrió un golpe en la cabeza y se raspó el hombro. "Yo soy jardinero y no podía tomarme el día, por eso seguí con mi día laboral normal. Pero me preocupa si esto les pasa a los niños, es un portón muy pesado", resaltó.

Además, sostuvo que en reiteradas oportunidades, los estudiantes no tienen clases porque la sisterna está rota y cuando los tanques se quedan sin agua, la escuela no puede funcionar. "No queremos que la escuela se venga abajo por falta de mantenimiento. No hay que esperar a que pase alguna tragedia", cerró.