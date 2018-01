Ni bien vio las condiciones en las que estaba el perro, en la vereda de una vivienda de 9 de Julio, Malena Rosales dio avisó a la protectora Huellitas Solidarias a la que pertenece y se acercó a hablar con los dueños. Les pidió que cambiaran el modo de vida del animal o lo dieran en adopción. La respuesta fue negativa y después se enteró de que la denunciaron en la Comisaría. Esta tarde, ella realizará una denuncia penal contra los dueños del animal, con el fin de ayudarlo.

“El perro está en el frente de una casa que no tiene rejas ni medidas de seguridad. Lo tienen atado a un árbol, al rayo del Sol, con una cuerda muy corta que sólo le permite resguardar parte de su cuerpo bajo la sombra y tiene el cuello lastimado. Además está flaco. Es desesperante verlo”, comentó la mujer.

Y aseguró que “desde la policía me dijeron que no puedo hacer público ni el domicilio ni el apellido de la familia antes de realizar la denuncia. Pero sí quiero asegurar que voy a luchar para que ese animal salga de allí, incluso ya tenemos una familia que lo quiere adoptar”.

Por otro lado, indicó que “yo les fue a hablar bien. Pero sólo me contestaron que tienen al animal allí por seguridad y que no van a darlo ni a cambiar su forma de vida. Después me enteré de la denuncia en mi contra y en contra de una chica que comentó mi publicación en Facebook. No sé por qué motivo la hicieron porque aún no me llegó la citación judicial”.

En cuanto a su respuesta, afirmó que “ya fuimos a la Comisaría y nos dijeron que nos van a recibir la denuncia penal por maltrato animal. Esta tarde tenemos que presentar las pruebas para realizarla”. Y sostuvo: “Yo no voy a parar hasta que les quiten el perro para que pueda tener una mejor vida”.