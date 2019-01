María Faella vive en San Juan y decidió viajar con sus tres hijos a Misiones. Pero estando en su provincia natal disfrutando de unos días de vacaciones con sus niños, se enteró que su expareja y padre de su nena de 4 años la había escrachado en las redes sociales. En diálogo con DIARIO DE CUYO relató su historia.







"Esta mujer se llevó a sus hijos a Misiones con intenciones de cruzar la frontera sin dar previo aviso al padre de los niños, los cuales están desesperados buscándolos", escribió su ex en diferentes grupos de compra y venta de Facebook.

Según María, el papá de sus hijos más grandes de 15 y 13 años vive en Chile y "está notificado de dónde y cómo están los chicos". "Mi familia sabe muy bien dónde estoy y ellos fueron los que me ayudaron con los pasajes para descansar y visitar otros familiares pero el único que no sabe de mi vida es mi expareja", sentenció.

Del mismo modo, contó que ella nació en Posadas pero sus padres son sanjuaninos y viven aquí en la provincia. "Vivo con miedo y hasta me entran ganas de no volver porque me persigue", resaltó.

Según María, en el 2014 tuvo a su hija con Mauricio Guerra y "desde que se enteró que me había quedado embaraza cambió". "Se volvió violento y hasta le mandó un mensaje a mi hermano diciendo que 'me iba a partir al medio'", indicó.

A través de las redes sociales, María sostuvo que ya ha radicado denuncias contra Guerra pero que además de una restricción no ha logrado "otra cosa". "Siento que nadie hace nada y que tengo que estar con el ojo morado para que lo detengan", expresó.

"Tengo mensajes en los que me insulta. Me dice que le quiere quitar el apellido a la nena. A él no le importa su hija, sólo quiere hacer daño", cerró llorando.