El pasado 16 de abril, un grupo de personas violó la cuarentena obligatoria en el departamento Zonda, más precisamente en una dependencia de Hidráulica con la finalidad de realizar una juntada y embriagarse. Incluso atacaron a un policía y uno de ellos se escondió en un armario para evitar la detención.

José Luis Herrera es llavero de Hidráulica en la zona oeste del departamento Zonda y Flagrancia lo juzgó por violar la cuarentena en el marco del hecho mencionado. Sin embargo, al día siguiente, en un juicio abreviado, fue absuelto.

El juez de la causa, Ricardo Grossi Graffigna, entendió que Herrera no tuvo participación alguna en el ilícito porque se encontraba en la zona cumpliendo funciones laborales. Pero igual Herrera ya tenía problemas sobre sus espaldas, aún con la sentencia en mano

Más allá de la sentencia favorable, tuvo consecuencias laborales. Desde Hidráulica le solicitaron las llaves de riego que maneja y “verbalmente” lo bajaron de escalafón. “Mi intención es limpiar el buen nombre, un hombre trabajador y de familia que nunca violó la cuarentena. Él se encuentra con apoyo psicológico y deprimido ya que este hecho suscitó las burlas de vecinos del departamento y se han hecho muchos memes en relación a esto que le han afectado fuertemente”, comentó Víctor Herrera, hermano de la víctima.

Su hermano mayor también agregó: "Confiamos en la buena disposición de las autoridades de Hidráulica para que lo restituyan en sus funciones porque no hay ningún sumario escrito ni nada que determine que mi hermano no pueda volver a su trabajo habitual. Me comuniqué con el director de Hidráulica que amablemente se ofreció a recibirme".

José Luis continúa cumpliendo funciones laborales según el protocolo que establece la cuarentena obligatoria dentro de Hidráulica. Sin embargo, se encuentra con un cuadro depresivo debido a las burlas recibidas de parte de diferentes vecinos del departamento.

"Se hicieron memes incluyéndolo a él y eso le hizo muy mal también a su familia. Está contenido por su mujer, hijos y nietos, pero no está bien y queremos que vuelva a ser el pilar que era antes de esta situación. El es el que une a los cuatro hermanos y a toda la familia, es un hombre trabajador que siempre piensa y cuida a los demás" concluyó Víctor.