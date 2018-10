Héctor Felipe Santori tiene 69 años y está desesperado. No sabe cómo va a hacer para poder subsistir, luego de que el PAMI decidiera sacarle un medicamento que necesita para vivir. Cobra la jubilación mínima y el último mes tuvo que desembolsar $3500 sólo en la boleta de luz.

Por su grave problema de alergias, necesita Salbutral para poder llevar adelante una vida normal. Pero ahora, es imposible. "Esto me sale casi 300 pesos, no llego al mes, tengo la luz, el agua. Con la alergia estoy bastante mal. Tengo que comprar tres por mes. También debería operarme de una hernia, pero me están dando vueltas", dice a DIARIO DE CUYO al borde de las lágrimas.

Héctor es soltero y no tiene hijos. "Vivo solo en la Villa Obrera, Chimbas. Tengo un hermano, pero vive lejos. Me lluevo, me mojo, tengo diez mil problemas. He aportado mucho y ahora me pasa esto...", agregó.

"Llego al mes rasguñando. Antes tenía el gas social y ya no me lo dan. En agua pagaba 150 y ahora 400", manifestó Héctor mostrando su recibo de sueldo.

Cualquier persona que desee colaborar puede hacerlo dirigiéndose a Calle Domador 280, Villa Obrera, Chimbas.