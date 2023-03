El geoparque de Pocito, un parador que pretende convertirse en referencia turística y geológica por las riquezas que tiene la zona del Cerro Valdivia (el Cerrillo), aún no está listo. Esto, a pesar de que en marzo del año pasado dijeron que iba a estar habilitado a fines de 2022. Esta situación generó algunos reclamos de vecinos, quienes dijeron que no sólo no está listo, sino que además la obra está parada hace meses. Ayer, el intendente de Pocito, Armando Sánchez, explicó que la construcción se vio interrumpida por el proyecto de ensanche de la Ruta 40, pero que eso ya fue solucionado y que quieren retomar las tareas en el lapso de un mes.

Cómo será. El geoparque servirá además como un portal de la provincia, para los turistas que ingresen a San Juan por el sur.

El complejo estará conformado por tres módulos en los que habrá un centro explicativo de la zona, un sector para exposiciones y atención a turistas; y sanitarios. Contará además con estacionamiento, cartelería y espacios de esparcimiento, entre otras cosas.

Para instalar estos módulos, lo primero que hizo el municipio fue el movimiento de suelo. Esto, en marzo pasado, con el objetivo de inaugurar en octubre de 2022. Sin embargo, esa obra tuvo un retraso y en septiembre aproximadamente hicieron recién las plataformas en las que se ubicarán los módulos. Sin embargo, otra vez, hubo un corte en los trabajos. "La obra está parada. La Provincia llamó a licitación para el ensanche de Ruta 40 y el proyecto inicial indicaba que iba a pasar por el geoparque. Entonces, nuestro trabajo iba a ser en vano", dijo el intendente.

"Cuando construimos la plataforma, nos dijeron que la ruta nueva iba a atravesar ese sector. Lo mismo sucedía con la imagen de Virgen de Santa Bárbara que está ahí y el lugar donde están las cenizas de los fallecidos del terremoto de 1944. Pero, como eso es Patrimonio, se decidió modificar el proyecto y ya tenemos el OK para seguir con las tareas", agregó Sánchez y dijo que ahora comenzaron a hacer los pedidos para que se traslade el agua y la electricidad hasta esa zona. Comentó que eso llegará desde una vivienda que está a unos 500 metros del Cerrillo

"Calculamos que en un mes más vamos a estar retomando las tareas, pero no sabemos cuándo estará todo listo. Nos resta hacer una de las plataformas, que son de hormigón, para los sanitarios. Antes, tenemos que construir el pozo ciego para que ellos funcionen y una cisterna para las instalaciones. Falta poco, incluso los vecinos de la zona ya recibieron las capacitaciones de la UNSJ para que ayuden a los turistas y sepan de las riquezas geológicas -ver aparte- que hay en el Cerrillo", agregó el primer mandatario de Pocito.

La idea

La propuesta de construir un geoparque surgió en el Instituto de Geología de la UNSJ. Desde esta institución encararon trabajos en la comunidad de Carpintería, como el desarrollo de cursos para preparar a los pobladores como guías o anfitriones turísticos.

Riqueza geológica

Desde el punto de vista geológico, el Cerrillo sirve para explicar cómo fue el proceso que se produjo durante el levantamiento de los Andes. Allí se podría enseñar de manera didáctica acerca de la Sierra Chica de Zonda, el Valle de Tulum y Pie de Palo.

Turismo religioso

Además, el lugar tiene una gran riqueza para el turismo religioso. Allí se encuentra una capilla

en honor a la Virgen del Tulum, que fue construida sobre los adoquines que estaban en la Catedral y en Santo Domingo antes de su derrumbe en el terremoto de 1944.