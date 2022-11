Finalmente, pasado el mediodía fue levantado el paro de colectivos implementado desde el inicio de la jornada de este sábado por los choferes de la empresa El Triunfo. Sucedió luego de que el Gobierno de la provincia convocó a una audiencia de conciliación para el próximo lunes. Afirman que son sólo 60 choferes los que no cobraron y que, sin embargo, todos acataron la medida de fuerza. Al mismo tiempo, aseguraron que habrá sanciones.

"Estamos desde temprano con este tema. Terminamos convocando a audiencia de conciliación a través de la Subsecretaría de Trabajo. Finalmente se ha levando el paro", afirmó al respecto el ministro de Gobierno de la provincia, Alberto Hensel.

Ante la posibilidad de aplicar sanciones, el funcionario indicó: "Por supuesto que aplicaremos sanción. He pedido al Subsecretario de Trabajo y al Director de Fiscalización que el mismo lunes me remitan, a primeras hora, los antecedentes para aplicar la sanción que corresponde. Es decir, multa según pliego de licitación y el descuento por la no prestación del servicio del subsidio que otorgamos mensualmente en la parte proporcional a la interrupción del servicio".

En cuanto al motivo de la medida, se aclaro que, aparentemente no se acreditaron los haberes de 65 empleados de la empresa, que en total tiene más de 200. No obstante, el gremio impulsó el paro de la totalidad del servicio de la empresa.

Cabe recordar que, las líneas que tiene la empresa prestan servicio a los departamentos que están afuera del Gran San Juan, como 25 de Mayo, 9 de Julio, Caucete y San Martín. Además de estar a cargo del troncal Chimbas-Rawson de la Red Tulum.