Foto ilustrativa

Un trágico hecho enluta por estas horas a Los Berros. Una familia denunció que un bebé de sólo dos semanas de vida falleció como consecuencia de una mala praxis. En diálogo con Radio Sarmiento, Laura Quinteros, tía del pequeño, relató el momento de terror que vivió junto a su hermana.

Todo comenzó el pasado 22 de mayo, a las 19. Al nene le dolía la panza por lo que decidieron llevarlo al microhospital de Los Berros, para que le recetaran unas gotas. En la guardia estaban atendiendo dos médicos, pero la mamá se inclinó por uno de ellos por tener mayores conocimientos pediátricos.

"Había 20 pacientes, el niño estaba hermoso, sanito, solamente se quejaba. El doctor Victor Barroso lo atiende, lo revisa, no le saca la ropa. Supuestamente tenía un broncoespasmo, no le podía escuchar los pulmones, sólo uno. Nos dijo que tenía una crisis. Le receta la aplicación de corticoides. Le pedí que lo saturara para ver si era falta de oxígeno, porque no lo veía moradito ni con las primeras señales. Tengo una nena con asma, yo sé de qué se trata", aseguró la mujer.

Laura dijo que el hombre les dio una receta y del consultorio fueron a enfermería. "El enfermero no sé qué habrá agarrado. No quiero que sienta que lo acuso pero mi sobrino está muerto y ellos tienen que responder. No pido plata, no pido nada, sólo justicia, para que no pase nunca más. Le recetaron dos disparos de paf cada 20 minutos. Pedí que antes lo saturaran, que le pusieran oxígeno pero que no lo medicaran. Pero no tenían el aparato para saturar", agregó.

La tía del chico aseguró que nunca tuvo problemas respiratorios y que cuando se le realizó el control pediátrico de los 10 días estaba perfecto. "Le dije a mi hermana, 'me voy a mi casa, busco el auto y nos vamos al hospital de Media Agua'. Estaba saliendo y me llamó para decirme que el bebé se había puesto duro, que lo habían encerrado, cuando llegué estaba todo cerrado. Me fijo, había unas ventanas, vi que un doctor se tocó la cabeza. Nos metimos y un médico decía 'qué le hicieron, lo acabo de ver, qué le pusieron'. Ahí salió el otro médico de la guardia y me dijo '¿por qué no me lo diste a mí?', pateó un banco y me pidió que buscara una ambulancia. Cuando vi le estaban haciendo el RCP con las manos, en el pechito, porque no tenían las planchitas", sostuvo Laura visiblemente acongojada.

La mujer señaló también que el médico no quiso subir a la ambulancia, sino que hizo subir a dos enfermeros. "El otro médico le dijo 'es tu paciente' y ahí subió". Al llegar al nosocomio intentaron reanimarlo pero fue tarde, ya había fallecido.

"En la morgue, después de la autopsia, me preguntaron qué le habíamos dado al bebé, qué había tomado. Nos dijeron que tenía los pulmones a punto de reventar. Nos dieron a entender que lo mataron, que era un nene sano, con flatulencias. Esto no tiene que quedar así", concluyó.

En estos momentos, la mamá del bebé analiza qué medidas tomará contra el médico recetó y contra el enfermero que medicó.