Ayer por la tarde, maestros, alumnos y padres de la escuela Presidente Sarmiento, ubicada en el corazón de Médano de Oro, con la intención de que comenzaran las clases. Sin embargo, se encontraron con gran parte del establecimiento sin techos y cables colgando. Allí los esperaba una Supervisora del Ministerio de Educación, que les explicó que debían empezar las clases y que tenían que acordar de qué modo. Eso enojo a la comunidad del establecimiento y todo terminó en gritos, revuelo y chicos sin iniciar el Ciclo Lectivo 2022.

Según contó Eliana Gatica, mamá de un alumno de Nivel Primario, desde el establecimiento les enviaron un mensaje informando: "Se los espera a las 13:30hs -de ayer miércoles- para dar inicio al ciclo lectivo, dependerá de los padres y de las comodidades que hayan en el establecimiento para determinar el inicio de las clases (se verá mañana a la entrada)".

Al llegar en medio de la incertidumbre, los padres vieron que el edificio escolar, que estaba en malas condiciones y se vio afectado además por el terremoto de enero del año pasado lo que obligó a muchos chicos a tomar clases en módulos; aun no estaba listo.

"La Supervisora -de la cual la mujer no recordó el nombre- esperaba que los chicos comenzaran las clases con la escuela en obra. Pero todos planteamos que nos parecía completamente inseguro. De hecho, en medio de la reunión cayó una madera de un techo", contó la madre que envió videos y fotos del momento.

Ante la disconformidad de los padres, la funcionaria del Ministerio labró un acta en el que se estableció que las obras finalizarán en 20 días y que, mientras tanto, se disponía poner nuevos módulos en el CIC de la zona e incluso la plaza que está frente a la escuela.

"Nos parece que esa no es la solución. Si los chicos están fuera de la escuela no los cubre ni el seguro. Es un desastre y se está privando a nuestros hijos del derecho a la educación. Lo que pedimos es una pronta respuesta de las autoridades, porque no podemos exponer a nuestros hijos a los peligros de estar en el interior de un edificio en esas condiciones", expresó la mujer.