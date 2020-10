La ministra de Turismo y Cultur, Claudia Grynszpan, aseguró hoy que "los permisos para circular por la provincia son un 50% inferiores a los permitidos" y consideró que por este motivo, "el movimiento turístico de este fin de semana estará controlado".



"Esta semana se activó el turismo interno en la provincia y las medidas de seguridad sanitaria están funcionando bien, y el movimiento que se prevé para este fin de semana está controlado y los permisos para circular solicitados son un 50% inferior a los establecidos", remarcó Grynszpan en conferencia de prensa.



El cupo de los permisos para circular por San Juan fueron establecidos en base a la capacidad de plazas de alojamientos en cada Departamento provincial.



La actividad turística está permitida en toda la provincia, excepto en los Departamentos de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Zonda.



La funcionaria destacó que van "a trabajar muy fuerte en el control y la fiscalización no sólo de los espacios y ofertas turísticas sino también en los locales gastronómicos".



"La reactivación del turismo, que es un actividad económica importante, depende siempre del status sanitario, algo que debemos controlar entre todos", agregó.



En ese sentido, Grynszpan subrayó que "les pedimos a las personas que concurran a algún establecimiento que no cumpla con los protocolos que no ingresen y que informen a los organismos correspondientes sobre estas situaciones irregulares".



"Así vamos a lograr que el trabajo de Salud siga adelante y que el sector turístico pueda desarrollarse y generar empleo", puntualizó.