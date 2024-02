Los chicos de Fundame no son solamente unos pequeños guerreros que día a día le dan lucha a su enfermedad, esta vez se lucieron en un videoclip que ellos mismos grabaron y protagonizaron junto a los mejores artistas de San Juan. En el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”, realizaron una producción audiovisual muy emotiva junto a Hugo Flores de Omega y Marcos Ordán de Mamá Ordán.

En el marco del mes en donde se conmemora la lucha contra el cáncer infantil, la casa Fundame que asiste a chicos que luchan contra la enfermedad, con un fuerte apoyo de la Legislatura, logró que los pequeños cumplieran su anhelo de sentirse artistas por un día, grabando un tema en un estudio de grabación con toda la logística que eso implica y grabando también un videoclip que se presentó ante las autoridades en la mañana de este martes.

Hugo Flores y Marcos Ordán acompañaron la iniciativa de los chicos y fueron quienes le pusieron voz al tema "Mejor que ayer" de Diego Torres, letra que representa la lucha diaria de los pequeños guerreros.

"Fue una experiencia muy linda, comenzamos hace tres semanas atrás con la producción primero armando la canción mejor y después grabando junto con Marcos Ordán que le aportó un fragmento de trap. Después convocamos a los chicos para grabar y después filmar el video", explicó Hugo Flores, cantante de Omega, la banda furor del momento. "Verle la carita de felicidad de ellos al verse y escucharse en una canción fue tremendo para nosotros. Un momento hermoso que jamás nos vamos a olvidar", expresó Hugo.

El video fue exhibido en el auditorio Emar Acosta de la Legislatura y contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellos el vicegobernador Fabián Martín, el director del Hospital Guillermo Rawson, Juan Pablo Gempel; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; la presidente de FUNDAME, María del Valle García, entre otros.

La letra completa de "Mejor que ayer":

Me caí, y de tanto caer, me aprendí

Que en la vida es normal tropezar

Que no siempre se puede ganar

Oh, no

Y es así

Aprendemos por amar y sufrir

Pero me levanté y no le pienso bajar

Y conté un, dos, tres, para volver a empezar

Yo no me rendiré, no, no

Hoy soy mejor que ayer

Y yo me levanté y no le pienso bajar

Y conté un, dos, tres, para volver a empezar

Yo no me rendiré, no, no, no

Hoy soy mejor que ayer

Un, dos, tres, empezamos de cero

Tres, dos, uno, me puse primero

Y aunque me caiga al suelo

Yo sé que habrá otro vuelo

Ya subí, también bajé

Ya perdí, también gané

Y es así

Aprendemos por amar y sufrir

Pero me levanté y no le pienso bajar

Y conté un, dos, tres, para volver a empezar

Yo no me rendiré, no, no

Hoy soy mejor que ayer

Y yo me levanté y no le pienso bajar

Y conté un, dos, tres, para volver a empezar

Yo no me rendiré, no, no, no

Hoy soy mejor que ayer

Y esta vida es pa sentir

No me quiero arrepentir

No le temo a ser feliz

Pero me levanté y no le pienso bajar

Y conté un dos tres, para volver a empezar

Yo no me rendiré, no, no

Hoy soy mejor que ayer

Y yo me levanté y no le pienso bajar

Y conté un dos tres, para volver a empezar

Yo no me rendiré, no, no, no

Hoy soy mejor que ayer