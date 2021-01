Luego del vibrante empate en dos goles que protagonizaron en La Bombonera Boca y River, resultado que los mantiene a los dos como líderes -con 8 puntos cada uno- del Grupo A dela Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona, los jugadores de ambos equipos reconocieron que se quedaron con las ganas de haberse llevado el triunfo y sin temor al desgaste físico realizado, pensando que ahora comenzarán sus respectivos duelos por semifinales de Copa Libertadores frente a elencos brasileños.

El colombiano Sebastián Villa, autor del último gol del encuentro, indicó que los jugadores de Boca "hicimos las cosas bien. Ellos nos hacen dos goles rápido, nos desconectamos un poco , pero pudimos empatarlo". Respecto a su gol, lo dedicó a su familia y reconoció "estar muy contento". Y su lectura del resultado final fue: "Los dos hicimos mérito para ganar y salió un lindo partido". Pensando en el duelo frente a Santos, el próximo miércoles, dijo que no cree que lleguen cansados: "Boca siempre se prepara para el partido que le toque y ahora estamos enfocados contra Santos".

Por el lado de River, el también colombiano Santos Borré afirmó: "Me queda una sensación de bronca, de rabia, porque teníamos el partido en nuestras manos. Cuando ellos hicieron el primer gol nos mentalizamos que podíamos darlo vuelta. Al principio no encontrábamos esa fluidez que por ahí normalmente nos caracteriza. Pero después encontramos el primer gol y con movilidad llegamos al segundo. Nos desajustamos y nos empataron pero nos vamos tranquilos porque dejamos una buena imagen". El delantero, autor del 2-1 del partido, agregó: "Sabíamos que íbamos a tener posibilidades. los goles llegaron porque mejoramos la precisión en los últimos pases. De mi gol recuerdo que fue una buena jugada, moviendonos por todos lados y llegó un gran centro de Nacho (Fernández) y pude anticiparme entre medio de los centrales". Ahora, a River le espera el primer duelo de semifinales de Libertadores contra Palmeiras, el martes: "Nos enfocamos en ese partido, en recuperarnos bien, pensando en un partido difícil".

El delantero de Boca, Ramón Abila, se refirió a su gol, el primero del duelo: “Le dije a Emma (Mas), que me la tirara siempre adelante de ellos, que a una iba a llegar y no sé si fue la primera o segunda que toqué. Me encontré con la pelota de frente y logré convertir”. ‘Wanchope’ señaló que influyó en el resultado “que nos hayamos quedado con un hombre menos. Ahí ellos aprovecharon la superioridad y se nos complicó. Si hubiéramos sido once contra once, creo que nosotros teníamos un mejor desenlace”. Finalmente, del problema físico que evidenció en el primer tiempo, afirmó que fue una molestia en el pubis, pero que siguió sin problemas y no teme que sea una nueva lesión.

Finalmente, el defensor de River Plate Javier Pinola defendió la idea de presentar mayoría de titulares en el empate de esta noche ante Boca Juniors, pese al choque del martes con Palmeiras por la Libertadores, porque "cada partido para este club es importante". Pinola, quien en el 2 a 2 de esta noche en la Bombonera fue lateral izquierdo ante la ausencia por lesión de Milton Casco y Fabricio Angileri, aseguró: "No importa que en tres días tengamos otro gran compromiso, para River cada partido es importante".

"Cada vez que salimos a la cancha dejamos todo porque tenemos la obligación de rendir al máximo", consideró. Del empate final, consideró: "Hoy fuimos a buscar la victoria desde el inicio y estuvimos cerca. Ellos nos empataron en una jugada aislada".