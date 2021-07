Las autoridades sanitarias sanjuaninas pusieron siempre la mira en las reuniones sociales como foco de contagios. Desde el 20 de marzo de 2020 y de forma intermitente, el Gobierno provincial le puso trabas.

La última vez que las prohibió fue cuando arrancó la segunda ola de coronavirus, implementándose la medida el 3 de mayo último. Desde ahí hasta la fecha, no las permitió y controló con la policía para que no se hagan y, quien no obedeciera, lo sancionaba.

Con un escenario sanitario más benevolente y con el fuerte avance de la vacunación en los últimos dos meses, el Comité Covid-19 decidió volver a habilitarlas: regirá desde este mismo sábado y tendrán un tope de 10 personas. Actualmente estaban permitidas sólo en bares y restoranes (respetando el aforo del local y el tope por mesa), y ahora se sumarán los domicilios particulares.