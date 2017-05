DIARIO DE CUYO se comunicó con el hermano del menor internado, de quien por sus posteos en Facebook se sospecha que jugó al reto de la "Ballena Azul".

Afirmó que "sigue bien" y que "ya salió de terapia intermedia". A su vez, dio detalles de la situación actual, al comentar que "ahora estamos esperando que los médicos hablen con él por el motivo que lo hizo, porque la verdad que no entendemos. A él (por su hermano), no le falta nada y tiene mucho cariño y amor de parte de familia y amistades".

Por último, manifestó que "él publicó lo de la Ballena en su estado de Whatsapp, pero yo no le vi marcas en en ninguna parte de las que te hace hacer el reto del juego".

En contacto con "Diario de Mariana", emitido por Canal 13, el hermano dijo que "ahora que lo volví a ver volvió a ser él. Los médicos me dijeron que tratemos de no hablarle del tema del tema porque estuvo grave".

Cuando le preguntaron sobre una reflexión acerca del tema y del estado de su hermano, respondió que "mi mamé está muy preocupada porque no sabe por qué reaccionó así porque (...) es un chico estudioso, de buena conducta, va en buen camino". "Mucho contacto no tengo con los amigos pero sé por una cadena que hicieron que él había dicho que ya estaba involucrado en el juego pero no le querían creer", dijo.

"Yo le comuniqué a mi mamá sobre de lo que se trataba el juego (...) y ella los reunió a mis hermanos y les comentó los riesgos que causan. Mi hermano dijo que ´no jugaría nunca a eso porque es satánico´", aclaró.

Desde el piso del 13, le preguntaron del momento en el que adolescente fue encontrado, comentando que "recibí unos audios de mi mamá desesperada que estaba mal mi hermano, que se iba con la ambulancia porque estaba mal. Me empecé a preocupar y a preguntar qué le pasaba y me dijo que no reaccionaba y que tenía el cuerpo frío". Agregó que la madre le dijo que "esta mañana (por el miércoles) se despertó a las 6.30 para ir al colegio (...), salió del baño y ahí se descompensó. Ella intentó reanimarlo y no pudo. (...) Estaba pálido, tenía el labio blanco, estaba helado. En el hospital le hicieron un análisis y lavaje".