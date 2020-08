“Yo no he salido ni del departamento”, afirmó José Ibiza, hijo del hombre correspondiente al primer caso de coronavirus detectado como autóctono en la provincia, en Caucete, y señalado por las autoridades como el posible caso 1 de Covid-19. En diálogo con Radio Sports, el hombre contó la situación de su familia y aseguró que él no hizo nada fuera de los protocolos para contagiarse.

“Mi papá está en terapia intensiva en el Hospital Rawson, está estable, está con respiración asistida”, reveló el hombre sobre el estado de salud del paciente identificado como caso 23 en la provincia.

Y continuó diciendo: “Con mi mamá estamos aislados en mi casa porque a mí me dio negativo y a ella le dio positivo”. Cabe destacar que, si bien el hisopado resultó negativo para él, cuando lo sometieron al test rápido arrojó resultado positivo, por lo que se estableció que anteriormente vivió con el virus.

En torno a esto, el Ibiza aseguró que “no tiene sentido todo lo que hablan. Yo sólo he salido a comprar comida, pañales para mi mamá y remedios. Ni siquiera salí del departamento. Y acá en el barrio –Justo P. Castro 1, que permanece aislado- todo el mundo sabe que el corralón está cerrado desde diciembre pasado. En cuanto a mi hermana, ella está en Salta. La última vez que vino fue en diciembre y se volvió en febrero”.

En cuanto a cómo detectaron que su padre se había contagiado de coronavirus contó que “mi papá no salía de casa desde hacía 20 días. Él empezó a sentirse enfermo y yo le dije que fuera al médico, pero no quiso. El domingo 9 de agosto le agarra una deshidratación grande llamé al Hospital de Caucete y lo internaron. Lo atendieron, le pusieron oxígeno y en la madrugada siguiente le dieron el alta. No lo hisoparon, me dieron una medicación porque supuestamente era una gripe”.

Y continuó: “Lo llevé a la casa, tuvo una leve mejoría y al viernes de la semana siguiente se descompensó y lo volvieron a internar. Ahí estuvo con suero y recién a las 2 de la mañana le pusieron oxígeno. Fue ahí cuando lo hisoparon”.

La investigación de Salud Pública

El test rápido positivo realizado al hombre es, por estas horas, el principal elemento en la hipótesis que manejan las autoridades sobre cómo pudo generarse el brote en Caucete y que derivó en la segunda cuarentena total de la provincia, que en 48 horas pasó a tener más del doble de casos que el acumulado en cinco meses.

La autoridades creen que el paciente 23, padre de este hombre, se contagió en su propia casa, de ahí deriva entonces la teoría que la detección de anticuerpos en su hijo indica que el joven tuvo Covid-19 y por ende pudo ser la génesis de los contagios que tiene a la provincia acechada por la circulación viral comunitaria.

En rueda de prensa, la ministra de Salud Alejandra Venerando dijo que siguen avanzando en la investigación epidemiológica en Caucete, que es clave para determinar si hay circulación viral comunitaria en la provincia. En ese contexto aparece la teoría del hijo del caso 23.