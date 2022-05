La viralización de un violento video en el que se observa a dos alumnas del Colegio Modelo peleando en plena vía pública generó enorme repercusión y se transformó, al mismo tiempo, en un llamador que hizo que aparecieran videos similares de otros establecimientos de la provincia. Ahora, habló el padre de una de esas adolescentes, quien aseguró que hizo la denuncia porque su hija fue atacada y pidió a las autoridades que expulsaran del colegio a la otra alumna.

“Primero le agradezco al personal de la Comisaría 2da que tomó la denuncia. Mi hija fue agredida, no conocía a la otra alumna, ni si quiera son del mismo curso y en el video se ve claramente que ella es atacada”, aseguró Gustavo Florenci en diálogo con radio Estación Claridad.

Y explicó: “Hace unos días, esa chica se topó con mi hija en el baño y le dijo que era muy bonita, que tenía bonito pelo. Mi hija le dio las gracias. Esa fue la única comunicación que habían mantenido. Anteayer, cuando mi hija oba caminando a la parada del colectivo, se volvieron a cruzar. Ahí, la otra chica le gritó: ‘¿qué te hacés la linda’’ y de inmediato la empezó a golpear. Se ve claramente en el video, mi hija es la de blanco y recibió golpes y patadas en distintas zonas del cuerpo, mientras solo intentaba defenderse”.

Alumnas de un colegio capitalino se trenzaron a los golpes mientras que sus compañeros las arengaban pic.twitter.com/3N5o12UlyR — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) May 5, 2022

Para continuar, aseguró que en el transcurso de la mañana de este viernes se presentará en el Ministerio de Educación con el video y la denuncia para pedir que la otra joven sea expulsada del colegio. “Anteayer, me golpearon a mi hija. No sé a qué puede llegar a pasar después. Voy a hacer lo posible para que esta chica sea expulsada del colegio”, afirmó.

A la vez, agregó: “Ya hablamos con los directivos de la escuela y se han portado muy bien. Esta persona no puede seguir yendo al colegio, pero los directivos tienen que tener el visto bueno del Ministerio para tomar una decisión. Yo respondo por mi hija y por la salud de mi hija. Lo que quiero lograr es que esto se termine”.

Para finalizar aseguró que, “si no expulsan a la otra chica yo saco a mi hija del colegio. Me la llevo a otro lado, porque si no la pongo en riesgo. Esto no puede seguir, no puede seguir estando con una persona agresiva”.

Cabe recordar que, el video fue captado a la salida del colegio, anteayer miércoles, en calle Tucumán entre San Luis y Avenida Libertador.

En él no sólo se puede ver la pelea sino también cómo otros alumnos arengan para que sigan peleándose. Luego, otros dos alumnos intervienen para separarlas.