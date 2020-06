De manera pausada, pero con la voz un poco temblorosa, Alina Cofone habló unos minutos con DIARIO DE CUYO. La joven, que es el sexto caso positivo de coronavirus, dijo, luego de hacer una larga publicación en Instagram, que le pide a la comunidad un poco de "paz" y que desea que esto pase lo más rápido posible. "Agradezco el respeto, pero sólo quiero tranquilidad", comentó en una breve entrevista con este medio.

Cofone llegó a San Juan el domingo pasado, luego de haber pasado 3 meses en EEUU. Eso mismo lo confirmó ella a través de la publicación que hizo ayer en sus redes sociales, con la cual develó que es la infectada número 6 de la provincia y dijo que está cursando la etapa final de la enfermedad y que los médicos le explicaron que tiene pocas chances de contagiar ya que su carga viral es baja. Este caso había sido confirmado por autoridades del Ministerio de Salud el miércoles pasado, sin embargo por razones de seguridad no se develó el nombre de la joven.

De manera respetuosa y agradeciendo en varias oportunidades la intención de publicar su versión, Cofone atendió por teléfono a DIARIO DE CUYO. "Con lo que publiqué -en Instagram- es suficiente", dijo al responder si quería contestar algunas preguntas y agregó: "Sólo pido tranquilidad y para eso escribí en Instagram. No quiero dar más declaraciones y sólo pido que me dejen vivir esto en calma".

Sin poder disimular la angustia que esta situación le provoca, Cofone compartió además un video en el que relata cómo es que viajó, cuándo llegó, cómo está viviendo el aislamiento, y cómo fue que la trataron cuando llegó a San Juan. "Fuimos recibidas en la provincia bajo un protocolo que se cumplió exhaustivamente", dijo en un fragmento de su publicación que recibió más de 1.500 "me gusta" y que tuvo muchos comentarios con palabras de aliento. Buscando evitar causar miedo en los sanjuaninos y con intenciones de no ser señalada y escrachada como pasó con el caso número 1, en el que hasta apedrearon la casa de la familia de la médica que había llegado desde España, Cofone dijo que no circuló por la provincia y agregó: "Cumplimos la debida cuarentena" en un hotel, que es donde fue testeada y diagnosticada como positivo, a pesar de que no tiene ningún síntoma. En este mismo sentido, dijo que su mensaje tiene el objetivo de evitar más caos en la comunidad y pide que la gente analice sus opiniones. Dijo que solicita "a la sociedad sanjuanina un llamado a la reflexión acerca de aquellos comentarios transmitidos con información confidencial difundida, información falsa divulgada masivamente, opiniones dañinas y poco empáticas con respecto a cada uno de los casos positivos anunciados y a todas aquellas personas repatriadas".