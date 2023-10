Tras conocerse el ataque que comenzó Hamas, en la Franja de Gaza, surgieron las historias de los sanjuaninos que están en Israel viviendo hace tiempo por diversos motivos. Los hijos de Cecilia Flores además de ser sanjuaninos que están en dicho país, son dos personas que integran el Ejército y que atraviesan desde adentro la guerra.

En diálogo con el programa Demasiada Información, que se emite por Radio Sarmiento, la madre de Yoel y Selene Macon, de 27 y 24 años respectivamente, contó que sus hijos salieron de Argentina hace 5 años, mediante el Programa Aliá, que inserta a jóvenes, con orígenes judíos, en un kibutz y luego de que aprendan hebreo, se los incorpora en Israel.

Ambos, además de quedarse en el país luego de culminar con el programa, hicieron el Servicio Militar Obligatorio y ahora, forman parte del Ejército de Israel. "Yoel estaba en Gaza cuando fue el ataque y ese sábado fue muy particular. Yo me comunico todos los días con ellos y ese día lo noté raro con su contestación y después cuando vi las noticias entendí todo", relató Cecilia.

Cecilia asegura que Yoel le reveló que estaban escondidos en un búnker porque habían sido atacados por terroristas y que debían aguardar indicaciones para continuar. "Siento una mezcla de miedo, tristeza y orgullo. Yo les hablé del avión que repatriaba argentinos pero ellos me respondieron que no van a volver", expresó.

"Mi hija es comandante de las Fuerzas Aéreas de Israel y me contestó que es reservista y comandante, que no tienen miedo y que van a defender el país que los recibió", manifestó conmocionada y agregó: "Los extraño mucho a los dos pero al tener videollamadas constantemente, me alivia".

Lamentó lo que está ocurriendo y aseguró "respetar la decisión de quedarse". "Esto es un acto terrorista. Aquí hay odio. Han masacrado familias enteras, niños y bebés. Ninguna guerra es justa", remarcó.

Finalmente, comentó que "ellos iban a venir en noviembre al acto de egreso de su hermana" y anheló que esa promesa se cumpliera. "Estoy segura que los voy a ver... me lo han prometido", cerró con la voz quebrada.