En los últimos días se viralizó el video de una mujer atacando a escobazos a una unidad de la Líea TEO de la Red Tulum, hoy dio su versión y afirmó que es víctima constante de burlas e insultos de los choferes.

Todo sucedió en Santa Lucía, en inmediaciones de la Esquina del Sauce.

Una mujer atacó a escobazos a un colectivo en Santa Lucía pic.twitter.com/HciX1JAvoO — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 8, 2022

"No puedo repetir, me dijo de todo menos bonita. Le dije de buena manera que se corriera y me respondió que 'la calle es pública' . Yo con la escoba me puse delante del colectivo, si me dejaba la puerta abierta, le rompía la jeta", dijo la mujer al programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento, y diariamente recibe insultos de los choferes por la parada del colectivo.

"Mi mamá estaba limpiando y justo un colectivo estaciona donde estaba limpiando, le pidió que se corriera hacia el paradero y el chofer dijo que no se le daba la gana de moverse. Ellos dejan mugre a toda hora en el frente. Nos cansamos de pedírselo, los choferes se burlan, nos dicen de todo", dijo Magalí, hija de la mujer.

Las mujeres buscaron asesoramiento legal para ver si pueden iniciar acciones contra las personas que, según ellas, les faltan el respeto.