El plan fue de la abuela: llevaría a cinco de sus nietos a unas vacaciones en la playa de Bayahíbe, a unos cincuenta kilómetros de Punta Cana, el centro turístico más renombrado de República Dominicana. Según denuncia la familia, mientras subía las escaleras que la harían salir del mar, Melina Caputo, una sanjuanina de 17 años, recibió una descarga eléctrica que resultó fatal.

Mauricio Flores, tío de Melina, contó algunos detalles: "Fue el viernes. A las 16 horas de la Argentina mi cuñado me llamó para darme la noticia, somos una familia destrozada que lo que más quiere ahora es que se sepa qué pasó y poder traer el cuerpito de mi sobrina a nuestro país", dice.

"Melina estaba subiendo por la escalera metálica que el hotel en el que estaban parando, que es el Be Live Collection Canoa de Bayahíbe, tiene para salir del mar a un muelle que está en el predio del hotel. Hay un muelle para no tener que salir por la costa, llena de corales con los te podés lastimar. Iba por el cuarto escalón cuando sufrió la descarga que la electrocutó. En el muelle hay cableado para alimentar faroles que iluminan de noche y todo un puesto de gastronomía con heladeras y televisores que también reciben electricidad. Suponemos que algo de todo ese cableado estaba en mal funcionamiento y provocó la descarga", describe Mauricio.

"La abuela viajó con tres de mis sobrinos y con dos primos de ellos. Mis dos sobrinos y su abuela volvieron en la fecha que estaba prevista. Allá quedaron los primos de Melina, que son mayores de edad, y apenas se supo la noticia viajó mi cuñado con su hermano, para esperar los resultados de la autopsia y poder traer el cuerpito de mi sobrina cuanto antes", cuenta Flores.

Horacio Lazzari Mathieu es el jefe de la Sección Consular de la Embajada de la República Argentina en República Dominicana. "Esperamos que los resultados de la autopsia estén disponibles mañana (por el lunes). El informe determinará si hacen falta más pericias para determinar lo ocurrido o si la familia ya puede repatriar el cuerpo, que es lo que quieren hacer con la mayor urgencia posible", explica desde el país caribeño. Ante la consulta de si, tal como trascendió, Melina había pisado un cable "pelado", responde: "El llamado de emergencia a la sede consular fue por una electrocución, sin más detalles que esos".

Según explica el tío de Melina, la abuela "está con un cuadro de hipertensión producto de lo ocurrido". "Mi hermana no está en condiciones de hablar. Mis sobrinos -los hermanos de Melina- están destrozados, y sobre todo piensan en que por esa escalera metálica subieron y van a seguir subiendo miles de turistas".

"El personal del hotel llevó a Melina a una salita para hacerle maniobras de reanimación, pero que los desfibriladores tardaron entre media hora y cuarenta minutos en llegar", dijo el tío.

"Solo les pido que se tomen un momento y recen por el almita de mi hermana", tuiteó Leandro Caputo, el hermano mayor de la víctima.

"Niko" -ese es su alias en Instagram-, un amigo de Melina, publicó en esa red social algunas fotos junto a ella y escribió: "Me enseñaste a abrirme más con las personas que quiero y poder hablar mis sentimientos y lo que me pasaba, me enseñaste a quererme a mí mismo por como soy y que valgo mucho, me enseñaste muchísimas cosas, pero lo más importante fue que me enseñaste a amar y lo que se siente ser amado. No me alcanzan las palabras para decirte gracias por convertirme en la persona que soy hoy. También te quiero pedir perdón por todas las veces que te peleé y fui malo con vos, sos fuiste y vas a ser siempre la alegría de este mundo. Sólo queda poder verte en mis sueños donde sé que vas a estar siempre".

La fecha de repatriación está sujeta a los resultados de la autopsia, que determinarán la necesidad o no de investigar más profundamente las circunstancias que llevaron a la muerte de la adolescente sanjuanina.

