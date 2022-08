"Es una materia pendiente encontrar a mi hermana". El textual pertenece a Miriam Santos, una bonaerense que hace 10 años se enteró que era adoptada y que tenía una hermana melliza en San Juan. Desde ese momento inició la búsqueda sin éxito pero justamente en unos días llegará a San Juan a un evento de boxeo y tendrá una nueva chance de hallar a ´su otra mitad´.

Tiene 52 años y nació en Quilmes en 1970. Si bien siempre sospechó que podía ser adoptada porque lo intuía, su madre de crianza Ana María Petrongolo se lo confesó en su lecho de muerte y lo único que alcanzó a decirle es que tenía una hermana melliza que se llamaba Camila -casualmente como Miriam bautizó a su hija- y que estaba en San Juan. También le confesó que la intención siempre fue adoptar a las dos, pero la decisión de su abuela materna ya estaba tomada: Miriam se quedaba en Buenos Aires y Camila ya tenía una familia designada en San Juan.

Miriam cuando cumplió 15 años

"Mi madre biológica es de Misiones, había ido a estudiar Medicina a Buenos Aires y se quedó embarazada, mi madre de crianza me dijo que fue mi abuela materna quien nos dio en adopción. No guardo rencor, seguro tuvieron motivos para tomar esa decisión, pero sueño con conocer a mi hermana y si mi madre está viva también", comentó Miriam, quien es dirigente de la Federación Argentina de Boxeo, profesora de danzas, antes estudió Criminalística y ahora es Acompañante Terapéutico.

"De mi madre biológica se que vivía en un pueblo de Misiones llamado San Vicente y de mi hermana que está en San Juan. Es una materia pendiente en mi vida poder conocerlas"

Precisamente el boxeo la traerá a San Juan la semana próxima. Desde el 22 al 27 de este mes se disputará el Torneo Nacional femenino de mayores y juveniles y Miriam llegará como fiscal de la Federación y ahí se abrirá una nueva chance de encontrar a su hermana: "Sería un sueño poder dar con ella. Quiero conocerla, saber si tengo sobrinos y conocer un poco más de mi sangre", expresó. Sabe que Camila está en San Juan porque hace unos años unas sobrinas llegaron a vacacionar a la provincia y aseguran que la vieron, lo mismo les pasó a unos compañeros de la Federación: "Unos colegas me dijeron que me vieron en San Juan, dicen que era muy parecida a mí", comentó.

Miriam Santos llegará a San Juan y sueña con poder encontrar a su melliza

La sangre siempre tira y el destino jugó también su papel. Es que Miriam tiene cinco hijos: Miguel, Marisol, Camila y los mellizos Julián y Rosario. "Cuando decidí ponerle Camila a mi tercera hija mi tía me dijo ´Ah mira que justo que le pones de nombre de Camila´, cuando yo le pregunté porque me decía eso me cambió de tema y justamente a los años me enteré que mi hermana melliza se llama así. Fue el destino", manifestó.

Los padres adoptivos Enrique Santos y María Petrongolo ya fallecieron, Miriam dice que su madre biológica se anotó con ese nombre en el hospital para poder dar a luz. Con los años emprendió la búsqueda por redes sociales pero nunca logró tener éxito. "Voy a ir a San Juan. Ojalá el destino me haga conocer a mi otra mitad", cerró la mujer.

CONTACTO: Miriam Santos llegará a San Juan el próximo lunes. Para quien aporte datos sobre su hermana se pueden comunicar al 011 6819-6522