Valentina González, Embajadora del Sol de Albardón, vive por estas horas momentos de tristeza y bronca. Es que, según ella misma relató, su cuenta de Instagram fue hackeada y ofrecen fotos pornográficas a su nombre.

"Ayúdenme a denunciar mi cuenta de Instagram. Me la hackearon y la están usando para estafar gente con supuestas fotos. Yo jamás subiría ese tipo de contenidos a mis redes sociales", aseguró la joven en Facebook. Y agregó: "Ayúdenme Reportando a valeng0nzalez35 para que cierren la cuenta lo más rápido posible".

Ayúdenme a denunciar mi cuenta de Instagram. Me la hackearon y la están usando para estafar gente con supuestas fotos.... Publicada por Valentina Gonzalez en Miércoles, 19 de enero de 2022

Según relató la joven a AlbardónNoticias: "Esto comenzó luego de ingresar a un link que me enviaron, al parecer ahí fue donde ingresaron a mi cuenta y robaron mis datos, primero comenzaron subiendo una imagen donde supuestamente ofrezco fotos y vídeos pornográficos por dinero. Y, luego de aceptar, envían imágenes de una persona que no soy yo".

Y agregó: "Me piden dinero para dejarme liberada la cuenta y poder recuperarla. Pido a todos que me ayuden a denuncia la cuenta para que quede rápidamente inactiva, estas ultimas horas fueron de terror, no puedo creer que alguien pueda hacer tanto daño con algo que ni si quiera existe".

A su vez, la Embajadora albadonera indicó que, la denuncia fue realizada y ya comenzó la línea de investigación para dar con los delincuentes.