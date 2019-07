El sábado pasado al mediodía, Emir Herrera, de 16 años, le dijo a su familia que se iba al dique con un amigo y salió de su casa. Sin embargo, durante la tarde no volvió y tampoco contestaba su teléfono. Alertados, comenzaron a buscarlo, pero no lograron ubicarlo. Más tarde, el joven se comunicó con su madre para avisarle que volvería el domingo por la tarde, sin embargo no regresó, por lo que de inmediato se montó un operativo para dar con su paradero.

Este mediodía, una mujer se comunicó con la mamá para informarle que el chico estaba en su casa. Es que mientras trabajaba, la señora se enteró por diferentes portales que el joven era buscado con desesperación.

De inmediato, se fue hasta su casa y se lo comentó a Emir, quien muy asustado, decidió escapar, según informaron fuentes cercanas al caso. Sin embargo, mucho más orientados con la zona, familiares fueron a buscarlo y lo encontraron caminando por calle de Ullum.

El chico les dijo que se había quedado sin batería y que no tenía forma de cargar el celular, pero que todo el tiempo estuvo en compañía de amigos.