"No podemos estar estudiando así. Salgo de mi casa en mi bici y con mis apuntes y no se cómo voy a volver". El textual es de Melina González, alumna del Cuarto Año de la carrera de Teatro que depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. La chica junto a unos 150 alumnos más hicieron una "sentada" el lunes solicitando a las autoridades una respuesta a sus peticiones, en primer lugar el alumnado pide un espacio apto para tomar clases pero la requisitoria tuvo como desencadenante un hecho delictivo el lunes por la mañana.

Es que desde que inició la carrera en el 2016 y debido a la alta población de la masa de alumnos en dicha institución, los estudiantes de Teatro no cuentan con espacio para el cursado. Primero cursaron en la Escuela Alas Argentinas de Rawson, después los trasladaron a la Escuela Hogar pero debido a que ese sitio fue asignado como Vacunatorio Covid, desde el 19 de marzo pasado comenzaron a estudiar en el Complejo Deportivo La Superiora, también en Rawson. Según comentaron los alumnos son constantes los hechos delictivos que vienen padeciendo en estas cuatro semanas de cursado.

La mayoría llega hasta allí en colectivo o bicicleta. Dicen que desde el primer día sufren robos y que tomaron la decisión de juntarse en las salidas para salir en grupos debido a que no cuentan con presencia policial. Si bien existe una garita la utiliza el personal del Complejo y está cubierta por maderas por los constantes ataques que sufren, aseguraron.

"Varios chicos padecieron robos o sino otra constante es que nos larguen piedras del barrio que está justo enfrente", asegura Melina refiriéndose al Barrio la Estación, ubicado a metros del Complejo y agregó: "Salimos de nuestras casas para ir a estudiar pero sin saber si ese día nos va a pasar algo o qué".

El último robo -quizás el más grave-, y que por fortuna no tuvo consecuencias mayores lo sufrió una alumna de Primer Año el lunes por la mañana. Un sujeto apuntó con un arma blanca a la chica para robarle sus pertenencias. La chica quedó en estado de shock y fue el desencadenante para que todo el alumnado decidiera ponerle un freno a la situación. Rapidamente se autoconvocaron para una "sentada" en el ingreso a la Facultad (Ignacio de la Rosa y Sarmiento) pidiendo por una solución.

Fue el decano Marcelo Vasquez, la decana Miriam Arrabal y la directora del Departamento de Letras Gabriela Domínguez quienes se reunieron con el comité de alumnos, este medio intentó comunicarse con Vasquez y no tuvo respuesta. Igualmente los alumnos manifestaron que las autoridades se comprometieron en brindar una solución . "Fue un diálogo abierto donde escucharon nuestro problema y nos buscaràn una solución, pero hasta que eso pase no iremos a tomar clases a La Superiora y de no haber respuestas de la Facultad continuaremos con una nueva ´sentada´", manifestó la alumna.

"Como alumnos de una carrera lo más justo es ir a estudiar a un lugar en condiciones y no tener que ir a un lugar que acondicionen para poder cursar" Melina Rodríguez / Alumna de Cuarto Año

Si bien el desencadenante fue la inseguridad que vienen padeciendo piden por un espacio donde el cursado sea óptimo. En el Complejo La Superiora no hay aulas, entonces cursan en sectores divididos por biombos por lo tanto no cuentan con buena acústica. "Imaginate que no podemos concentrarnos porque escuchamos todo lo de las otras clases y hasta lo que están practicando en las canchas", manifestaron. El alumnado de la carrera de Teatro, que entre los cuatro años promedian poco más de 150 alumnos y esperan por una respuesta por parte de las autoridades para poder continuar con el cursado.