En el marco de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Foro de Abogados de San Juan, se dicta un posgrado intensivo sobre discapacidad y derechos, cuyo director, Juan Antonio Seda, compartió sus conocimientos con profesionales de diferentes ramas en San Juan. En una entrevista a DIARIO DE CUYO, el abogado, antropólogo e investigador social reconoció que "la falta de formación en materias de la discapacidad no es solamente una necesidad en San Juan, sino que es en todo el país. Es un tema que abarca distintas cuestiones, centrado en evitar la discriminación a las personas con discapacidad".





-¿Cómo combatir esa discriminacion?



-Una de las primeras y más importantes variables es conocer las leyes. Porque hay muchas normas, empezando por las convenciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, normas nacionales sobre prestaciones en discapacidad, en materia educativa, en capacidad jurídica, en acceso al trabajo, en acceso a derechos extrapatrimoniales vinculados a a la familia. Es importante hacer conocer las leyes y analizar la jurisprudencia.





-¿Cuáles son los derechos que menos se cumplen?



-Hay muchos derechos reconocidos pero cuesta hacerlos valer. Por ejemplo la cobertura integral de las prestaciones. Argentina tiene una ley muy amplia en este sentido, que es la 24.901, que brinda cobertura integral en prestaciones pero lamentablemente las familias o las personas con discapacidad directamente tienen que recurrir directamente a la vía judicial, a través de los amparos para hacer valer estos derechos. Por eso es importante que también los abogados estén informados y conozcan estas vías procesales.





-¿Hay algún aspecto en particular de esa ley?



-Es una ley de 1997, con aspectos básicamente vinculados a la cobertura por parte de las obras sociales de prestaciones en materias de salud, educación, rehabilitación, acceso a la vida comunitaria, apoyo a las familias y es una ley que se usa bastante para los litigios pero no es la única norma. Hay normas en materia educativa que brindan la posibilidad que las personas con discapacidad estudien en el marco del sistema general de la educación, en la modalidad que elija la familia pero que siempre tengan derecho a la educación.





-¿Cuál es el nivel de prejuicio en la sociedad actual?



-Hay mucho todavía. Evitar el temor a la diferencia sigue siendo la clave. Sigue prejuicio que la persona con discapacidad no podrá hacer algo. Pero con apoyos necesarios, los resultados son extraordinariamente buenos. Por ejemplo la ley 22.431, que es de 1981 y en varios aspectos sigue vigente, incorporaba lo que es el cupo laboral. Desde que el año es una prioridad contratar a personas con discapacidad, que tengan la idoneidad necesaria para un empleo público. Hace poco más de 5 años se hizo un relevamiento a nivel nacional para saber cual es el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad en la administración pública. Debería ser del 4% y no llegaba al 1%.





-¿El factor económico también influye?



-Lo económico es un buen punto. Los recursos no son infinitos, pero debería ajustarse en otras cosas y no en pensiones para personas con discapacidad. Es un tema en auge y hay cierta demora en el pago de pensiones y en el proceso de nuevas incorporaciones. Por supuesto que hay que revisar las pensiones mal otorgadas, estudiar y evitar las situaciones de fraude. Pero no debería afectar a la gente que sí necesita esa pensión.





-¿Qué panorama ha visto en San Juan?



-Hay un trabajo muy desarrollado en materia de instituciones, del Poder Judicial, muchos de ellos también trabajan de forma particular, que permitió que las clases se nutran también con el relato de casos de los alumnos. Espero que continúe este convenio con el Foro, que contó con apoyos tan importantes como del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y de la Corte Suprema de la provincia. Aquí puede generarse una red más fuerte.



>>Experiencia

Además de abogado y antropólogo, Juan Antonio Seda es doctor de la UBA, por la tesis que tituló "Discapacidad y Derechos: Evolución en la legislación y jurisprudencia de la República Argentina". El 1 de noviembre regresará a San Juan para presentar su 10mo. libro: "Manual de Derecho de Familia".