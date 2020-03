Los puesteros de la Feria de Abasto confirmaron que solo están vendiendo sus productos a compradores mayoristas debido a la falta de abastecimiento de fruta y verdura que proviene de Mendoza. También indicaron que la calidad se ha mantenido, pero los precios se han disparado un 40% en promedio por la escasez y el temor que tienen los transportistas que viajan y traen los productos de la vecina provincia, donde existen casos confirmados de coronavirus.

"Esperamos que el paso desde Mendoza a San Juan no se corte, porque dependemos de la fruta y la verdura que viene de allá. Viene la papa, el camote, la zanahoria, acá casi no hay de estos productos. Antes entraban 15 camiones cada tres días, pero ahora están llegando 5 como máximo. Y como solo se vende a los mayoristas, muchos de los compañeros que venden a particulares no vienen a trabajar", explicó una de las puesteras. Y pidió paciencia a los minoristas para que no se trasladen hasta la feria para realizar sus compras.

La zanahoria es una de las verduras que más subió su valor, de $400 la bolsa la semana pasada, actualmente tiene un costo de $700. Por su parte, la cebolla pasó de $350 la bolsa a $600 al día de hoy. El limón también es una de las frutas que más aumentó su valor, de $550 que valía la caja el martes pasado, hoy tiene un costo de $950. Mientras que la banana tuvo un incremento de 300 pesos por caja de 20 kilos.

"Las ventas han bajado hasta un 50% porque cada vez hay menos fruta y verdura por el tema de los permisos y el miedo de viajar a Mendoza. La naranja subió mucho, la berenjena, la acelga e incluso los huevos, que pasaron de costar $160 el cartón la semana pasada a $200 hoy en día", indicó otro de los vendedores que sigue acudiendo diariamente a su lugar de trabajo.