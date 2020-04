En diálogo con el programa radial "A todo o Nada", la Ministro de Turismo y Cultura de San Juan indicó que existe una gran posibilidad que la Fiesta Nacional del Sol no se realice en su edición 2021. "No es una prioridad, actualmente se está trabajando y dialogando con todos los actores del sector fuertemente afectados, pero la reasignación de fondos hacia salud y desarrollo humano dispuestas por el gobierno provincial llevan a la fiesta a un segundo plano. Hoy lo principal es la situación sanitaria, hay una gran posibilidad de que no se haga la fiesta el año que viene", indicó Grynszpand.

La funcionaria también indicó que viene sosteniendo reuniones con diferentes actores del sector hotelero, gastronómico y cultural de la provincia para interiorizarlos sobre las diferentes herramientas económicas de ayuda que provienen del CFI. “El turismo implica transporte y aglomeración de personas, justamente lo que no hay que hacer actualmente por el coronavirus. Es muy difícil la situación a nivel mundial. Nosotros estamos trabajando en un plan de "Venite a San Juan, un lugar seguro", para finales de año. Posiblemente en octubre, noviembre empecemos a tener movimiento interno. Pero todo va a depender de lo sanitario. El comportamiento de la gente va a cambiar mucho y debemos ser creativos para poder desarrollar herramientas que permitan reactivar lo turístico y cultural”.

Las cifras que brindó la ministro en diálogo con Radio Sarmiento indican que en la provincia existe un universo de 5 mil personas que trabajan abocadas al turismo en San Juan, desde dueños de empresas de viajes hasta los monotributistas independientes. “Estamos en diálogo con todos ellos para interiorizarnos de la situación de cada uno y ver cuáles son las herramientas más convenientes para poder pasar esta crisis, para pagar los sueldos etc.”, comentó Grynszpan. Y agregó: “Hoy debemos partir la cabeza en dos: por un lado ver de qué manera pasamos esta difícil situación. Y a la vez, aportar toda la creatividad posible para adaptar el turismo y la cultura a un mundo que debe aprender a convivir con el coronavirus. Recorridos virtuales, poca concentración de gente en lugares abiertos, transporte individual etc.”.

Repensar el turismo es la premisa principal de todas las reuniones que actualmente incluyen a los actores del sector para acomodar todo para fin de año, cuando “entienden que se reactivara un poco el turismo interno”. “Debemos plantearnos muchas preguntas: ¿la gente va a ir a un teatro o un cine por más que se siente fila por medio? ¿Va a viajar en avión? ¿Qué tarifa se va a tener que cobrar por persona en un avión donde se viaje fila por medio? Hay que pensar en herramientas streaming y otras alternativas para estar preparados para cuando la situación sanitaria permita volver a empezar de cero”, concluyó la ministro.