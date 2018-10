El padre José "Pepe" difundió un video entre sus conocidos reconociendo ser los autores de los mensajes difundidos en las redes sociales y manifestando su renuncia a todas las tareas que se le encomendaron dentro de la Iglesia.

"Tuve una mala conducta, que no corresponde a un sacerdote. Usé las redes de una manera que no corresponde e hice propuestas que no corresponden a mi condición de célibe", dijo.