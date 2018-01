Renovación. El Observatorio del Complejo Ceferino Namuncurá muestra una fachada totalmente renovada. Hoy reabrirá sus puertas.

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, en San Martín, recupera uno de sus atractivos. Hoy reabre el Observatorio Astronómico que está en el ingreso de este lugar y que llevaba 3 años cerrado. Cristian Andino, intendente del departamento, dijo que se mejoró la infraestructura del edificio y que se mejoró la seguridad del lugar para evitar actos de vandalismo. También agregó que, a diferencia de antes, a partir de ahora funcionará durante todo el año y no sólo en vacaciones de verano e invierno. Además recibirá visitas escolares.



"Desconocemos por qué se cerró este observatorio durante la gestión anterior y hace unos 3 años, pero decidimos reabrirlo para fomentar el turismo astronómico en el departamento", dijo Andino sobre la reapertura de este lugar.



El funcionario agregó que para ponerlo en marcha nuevamente se realizaron obras tanto para mejorar la infraestructura del lugar como del equipo para realizar las observaciones. En este marco, se hizo el mantenimiento del telescopio que estaba sucio y con algunas piezas rotas por el tiempo en desuso. "Por suerte no fue complicado recuperar el telescopio y afinarlo para que funcione en óptimas condiciones", dijo.



Por otro lado, para mejorar las condiciones edilicias, se reparó el revoque en las paredes internas del edificio y se renovó la iluminación tanto dentro como fuera del edificio. Además, para brindarle una mayor seguridad y frenar posibles ataques vandálicos, se lo rodeó completamente con rejas. "A veces por las noches venían algunos vándalos y hacían destrozos en la parte externa del observatorio por eso decidimos enrejarlo. Estas rejas van a estar cerradas y sólo se abrirán durante las observaciones", dijo Andino.



Respecto al funcionamiento del observatorio, agregó que funcionará todo el año y no sólo en vacaciones de verano e invierno como antes. En los meses de enero y febrero funcionará de miércoles a domingo, desde las 21 hasta la medianoche o más, en caso de ser necesario. A partir de marzo, abrirá sábados, domingos y feriados, pero también cualquier día hábil de la semana. A partir de ahora el observatorio también recibirá visitas escolares con turnos programados.

Algunos datos

Homenaje

El observatorio astronómico del departamento San Martín lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento en honor al prócer sanjuanino, fundador del primer observatorio astronómico en la Argentina.

Equipamiento

Este observatorio cuenta con un telescopio marca Hokken para realizar las observaciones. Se encuentra ubicado a unos 50 metros de altura, en el cerro Mirador, 20 metros más abajo de la escultura de Ceferino Namuncurá.

Las entradas

40 pesos será el valor de las entradas para ingresar y hacer observaciones en el Observatorio Domingo Faustino Sarmiento, en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá.