A las 11, en la Clínica El Castaño, se realizará una actividad de concientización en la población sobre hipertensión pulmonar (HTP), una rara patología relacionada con el aumento de la presión de la arteria pulmonar, que muchas veces se diagnostica tarde y las consecuencias son las peores: la mortalidad de los pacientes a los 3 años es superior a 8 de 10 pacientes.



Debido a que hoy se conmemora el Día Lationoamericano de la Hipertensión Pulmonar, el servicio de cardiología de la clínica, coordinado por Cristian Nuñez, con un equipo multidisciplinario en la materia, impulsará esta campaña de difusión, que contará también con el relato de una paciente, Laura Heredia, quien responde al perfil de los primeros datos epidemiológicos recopilados en el país, y que se publicarán el mes próximo: 7 de cada 10 casos, corresponden a mujeres de 18 a 50 años.



La campaña cuenta con el apoyo y aval científico del Comité de Insuficiencia Cardíaca e HTP de la Federación Argentina de Cardiología e HIPUA (Hipertensión Pulmonar Argentina).



Núñez afirmó que "los síntomas más destacados son la falta de aire, la fatiga, rápido cansancio por el esfuerzo y labios azulados" y el diagnóstico clínico es tardío muchas veces porque el paciente no le presta atención a los síntomas para realizar una consulta y en ocasiones "el mal puede simular un estado de asma bronquial por ejemplo".



Otro dato que se alcanzó, fruto de la investigación entre 2014 y 2016 de 62 investigadores -entre los cuales estuvo Nuñez- en las 23 provincias, es que el periodo de tiempo entre que una personas es afectada por HTP y llega al diagnóstico es de 11 a 24 meses.



Heredia contará hoy su experiencia personal, que comenzó en marzo del año pasado, luego del nacimiento de su tercer hijo. "Me sentía débil y pensaba en otras causas, como un estado anémico. Por eso no consideraba en consultar a un médico. Pero la fatiga y los dolores en el pecho se fueron haciendo más intensos y frecuentes. Recién en noviembre fui a una consulta y al primer especialista que vi fue a un endocrinólogo. Fui realizando estudios y en enero de este año hubo la presunción de hipertensión pulmonar. Debido a demoras en la obra social para aprobar los estudios, recién en abril tuve el diagnóstico preciso", narró Laura.

Y completó: "Hoy, con la medicación y tratamiento correctos, conseguí una mejor calidad de vida, aunque no pueda caminar al ritmo de los demás, por ejemplo".

Núñez insistió en "la escasa supervivencia una vez que se diagnostica en etapas avanzadas y sin tratamiento médico específico" y mencionó también en algunos casos el contratiempo que se genera por las trabas que surgen para que las obras sociales aprueben a los pacientes los estudios que deben someterse para llegar al diagnóstico.

El cardiólogo afirmó que así como las numerosas y continuas campañas de concientización sobre la hipertensión arterial ya consiguieron que la población haya incorporado esa información, el mismo desafío está planteado ahora para la HTP.

Consideró como fundamental la publicación de la investigación que forma parte y que reunió a 5 sociedades científicas argentinas: las de Cardiología, Medicina Respiratoria, Reumatología, Pediatría y la Federación de Cardiología.

En los dos años trabajados (2014-2016), se detectaron 627 casos en todo el país. Núñez informó que en San Juan él informó de 4 casos. Y el 53% de esos casos fueron nuevos, es decir diagnosticados en esos dos años. "Esto quiere decir que hay muchos más y que hay que seguir trabajando para que se llegue a toda la población afectada", resaltó el médico que es miembro del Comité de insuficiencia cardíaca y de hipertensión pulmonar de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Y continuó brindando datos para informar. "Entre los factores de riesgo, las mujeres obesas e hipertensas tienen mayor propensión a desarrollar hipertensión pulmonar", advirtió.

Junto al equipo y a Heredia, hoy serán el grupo en San Juan que buscará que la población sepa de qué se trata la HTP, para que no continúe amparada en el desconocimiento, afectando a tantas personas.

Campaña violeta



La hipertensión pulmonar puede producirse por diferentes causas:



Enfermedades autoinmunitarias que dañan los pulmones, como la esclerodermia o la artritis reumatoidea.



Anomalías congénitas del corazón.



Coágulos sanguíneos en el pulmón (embolia pulmonar).



Insuficiencia cardíaca.



Enfermedad de las válvulas del corazón.



Infección por VIH.



Niveles bajos de oxígeno en la sangre durante un largo tiempo (crónico).



Enfermedad pulmonar, como EPOC o fibrosis pulmonar o alguna otra afección pulmonar severa y crónica.



Medicamentos (por ejemplo, ciertos fármacos para adelgazar).



También, apnea obstructiva del sueño.

Poco frecuente



La hipertensión pulmonar es una enfermedad de difícil diagnóstico y peligrosa para la vida, que tiene calificación

de enfermedad rara en sus variedades idiopática y familiar, pero que resulta mucho más habitual como consecuencia de otras enfermedades.

"Campaña violeta"

Se ha elegido al violeta como color emblema y distintivo de las diferentes campañas que año a año se realizan, pretendiendo a partir de las mismas lograr un diagnóstico precoz en pos de una mayor supervivencia y una mejor calidad de vida.