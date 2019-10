Este fin de semana el cielo sanjuanino se vestirá de fiesta. Es que se realizará el Campeonato Argentino de Paracaidismo, un evento a través del cual se seleccionará al equipo que integrará la selección que representará al país en el próximo Mundial (ver aparte). Este campeonato no sólo será muy importante a nivel deportivo, sino que tendrá un plus emotivo, pues se realizará la Copa Abierta Internacional Diego Márquez, nombre de un sanjuanino amante del paracaidismo que falleció en abril pasado. "Cuando nos enteramos que el campeonato iba a llevar su nombre no podíamos contener el orgullo. Si bien nos gustaría que este homenaje no existiera, a cambio de que él estuviera acá, nos pone felices el reconocimiento", dijo Griselda Márquez, la hermana del sanjuanino que fue definido como solidario, amante del deporte y alegre.

Era sencillo, amable, buen compañero, tenía muchas ganas de vivir y de viajar junto a su esposa, pero la vida le jugó una mala pasada. Antes de fallecer tuvo la posibilidad de cumplir varios deseos como viajar por Europa con sus hermanos y sus sobrinos; y hasta volver a San Juan para despedirse en persona de todos los que lo conocieron. Es que Diego vivía hacía muchos años en España.

"Dónde esté, estoy segura que está saltando en una pata de alegría por lo que la copa lleva su nombre. Como hermana me siento sumamente orgullosa de él. Este es el mejor homenaje que le podrían hacer. Además nos muestra el cariño que le tenían los amigos y la gente que lo conoció", dijo la hermana del sanjuanino que falleció en Málaga, en abril pasado.

Griselda no pudo contener las lágrimas al hablar de su hermano y en varios momentos la voz se le entrecortó de la emoción. Comentó que desde pequeño Diego era un apasionado por el deporte. "Le gustaba hacer de todo, aunque uno de sus grandes amores era el paracaidismo. Era una persona totalmente feliz saltando", dijo y comentó que empezó con este deporte gracias a unos amigos que ya practicaban esta actividad, y con los que solía visitar el Aeroclub. "La pasión por el paracaidismo llegó a tal punto que hasta se la contagió a mi hermano mayor e hizo que mi mamá cumpliera el sueño de practicar este deporte", comentó Griselda.

Durante años Diego fue uno de los referentes del paracaidismo en San Juan. Luego, viajó a España a "buscar nuevos horizontes" y según su hermana encontró en Málaga su lugar en el mundo. "Amaba el lugar donde vivía y allá también abrió caminos para volar. Siguió practicando paracaidismo y hacía otros deportes. Es por esto que nunca entendimos su muerte. Hacía gimnasia todas las semanas y trabajaba haciendo mensajería en bicicleta", dijo y comentó que Diego falleció a los 46 años de muerte súbita, mientras hacía una clase de spinning (en bicicleta fija).

"Es paradójico, pero falleció haciendo deporte, que era lo que amaba. Falleció prácticamente arriba de una bicicleta que era la otra actividad que a él le gustaba hacer", agregó Griselda, quien agradeció a la organización del evento por homenajear a miles de metros del suelo a su hermano fallecido.

Siempre sonriente. Su familia contó que Diego siempre estaba feliz.





DATOS

El campeonato

El Campeonato Argentino de Paracaidismo comenzará mañana y se extenderá hasta el próximo lunes. Las competencias se disputarán en el Aeroclub San Juan, ubicado en avenida Joaquín Uñac entre calles 5 y 6, Pocito. La entrada será libre y gratuita durante las cuatro jornadas. Sólo se cobrará un valor de $150 por el estacionamiento.

Viernes y sábado

Las actividades en el aeroclub arrancarán mañana. A las 11.30 se llevará a cabo la ceremonia de apertura del campeonato de paracaidismo. Posteriormente arrancará la competencia oficial, en distintas categorías. Esta actividad será entre las 13 y las 19. El sábado, las competencias oficiales tendrán su segunda jornada. Será de 8 a 19.

Domingo y lunes

El domingo y el lunes las actividades también se extenderán durante casi toda la jornada. El domingo las competencias serán de 8 a 19, mientras que el lunes habrá competencias de 9 a 12. Posteriormente se hará la entrega de premios, mientras que en la tarde habrá un festival con bandas en vivo, sorteos y show de aeromodelismo.

La copa

En el marco de la Copa Abierta Internacional Diego Márquez, vendrán paracaidistas de Chile, Bolivia, Brasil y Perú. Realizarán 110 vuelos y habrá unos 400 deportistas en el aire. Habrá lanzamientos de Precisión de Aterrizaje Femenino, Masculino y por Equipos y Precisión Deportiva Master, Promocional y por Equipos.