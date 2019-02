Hace un año, la albardonera Florencia Valdez recibió la corona de Virreina del Sol, al lado de Jocelyn Mauro, quien fue electa Reina. Hoy, horas antes de pasar el legado a la próxima Virreina, la morocha utilizó su cuenta de Facebook para despedirse de los sanjuaninos.

A continuación, su mensaje completo:

"Hoy me toca a mí despedirme.. Hoy cierro una etapa de mi vida. Una etapa que no imaginé vivir. Un etapa que me hizo crecer, que me hizo vivir hermosos momentos. Una etapa que me hizo llorar de vez en cuando. Una etapa que me hizo correr y dejar algunas cosas en el camino. Cierro una etapa que me permitió conocer nuevas amistades! Pero sobre todo esta etapa me enseñó a amar esta fiesta, nuestra fiesta, nuestro San Juan!! ☀️

Me voy con la cabeza en lo alto, porque solo yo sé lo que dejé y el esfuerzo que le puse para poder representarlos lo mejor posible. No es fácil, creanme que no es fácil, pase por todas las emociones. Pero sinceramente siempre trate de dar lo mejor de mí y de llevar a nuestra fiesta en el corazón y en lo más alto, siempre trate de ponerle la mejor onda. No se trata de quién gana, sino de quién aprende y crece personalmente. Se me pasó todo muy rápido, fue muy intenso mi año, pero disfruté y conocí seres increíbles♥️

Estoy totalmente agradecida a las personas que me acompañaron, que me apoyaron, que estuvieron para mí en esos momentos en que más los necesitaba, es inmenso el cariño de la gente que me llevo. A ustedes, gracias. Muchas gracias! Gracias a las personas que estuvieron detrás mío para que todo salga bien. Gracias a mi compañera por recorrer este camino junto conmigo, por los viajes y las experiencias, por las rabietas y los momentos de picardía Jocelyn Mauro!

Gracias a la persona que nos banco todo el año. Gracias mi amor por apoyarme desde el principio, y por contenerme en momentos complicados, gracias por llevarme los caprichos, sé que no fue fácil y no cualquiera se aguanta lo que aguantaste vos, mi compañero ~Darío~❤️ Gracias a mi familia, son mis grandes pilares. Me voy orgullosa, me voy totalmente feliz. Gracias FNS, Gracias San Juan.

Fue un orgullo enorme!".