La escuela Agrotécnica de Jáchal no pudo comenzar con el ciclo lectivo debido al desmoronamiento de parte del techo y del filtrado de agua en varias aulas.

Un fuerte temporal que antenoche afectó al noreste de la provincia dejó su impacto principal en la localidad jachallera de Huaco, donde hubo perjuicios en viviendas, caminos, una escuela, cultivos, servicios e incluso obras de defensa, por lo que quedó en condiciones más vulnerables todavía si eventualmente ocurriese otro fenómeno climático de similares características.



El intendente de Jáchal, Miguel Vega, aseguró que si bien esas obras de defensa pertenecen al área de Vialidad Nacional, solicitó al Ministerio de Infraestructura de la Provincia que realicen hoy una inspección del lugar, para evaluar los requerimientos necesarios de su reconstitución. "Si es necesario, que podamos realizar un esfuerzo conjunto entre todos los organismos que cuentan con maquinaria, como el municipio, Vialidad, Hidráulica y otros, para recuperar lo más rápido esas defensas, que prácticamente desaparecieron con la tormenta", indicó Vega.

Rutas. Las obras viales en Jáchal han sufrido material de arrastre toda la temporada estival. Comienzo fallido.



Si bien en el relevamiento realizado también hubo incidentes menores en Niquivil, Huaco fue la población que se llevó la peor parte. El agua, por la crecida de corrientes de agua, ingresó a varias viviendas, especialmente en el área del Alto Huaco. El intendente aseguró que no se produjeron evacuados ni autoevacuados, según el relevamiento que realizó personal municipal.



Zona agrícola, la lluvia y el granizo dañó cultivos y los productores más angustiados eran los de membrillo y de cebolla. "Hay que rogar que no vuelva a llover o peligra que se pudra la cebolla", fue una suerte de súplica de Vega. No figuran por el momento tormentas en la semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cultivos. El ministerio de la Producción realizará un relevamiento para evaluar los daños.





La Escuela Agrotécnica de Huaco no podría haber comenzado ayer las clases debido a que el agua se filtró por el techo, anegando la mayoría de las aulas.



Además, la combi municipal que transporta a los alumnos de la escuela de educación especial "Abejitas de Santa Rita" no pudo hacer el recorrido completo debido al corte de rutas y caminos, por el material de arrastre de las crecidas.



Vega reconoció que los inconvenientes viales fueron una constante esta temporada estival y agregó que ya se presentó un expediente en Vialidad Nacional para que se realicen trabajos para que se reduzcan los inconvenientes en la Ruta 40.



En Valle Fértil también se produjo una intensa tormenta. Llovió durante toda la madrugada de ayer, provocando la crecida del río de Usno y río del Valle. Por el momento no se registraron evacuados en ninguna de las localidades.