La producción de foto duró más de una hora. En ese tiempo hubo algunos imprevistos y hasta halagos para las chicas. El detrás de escena dejó una serie de imágenes que reflejan lo que generaron las reinas cuando salieron a la calle, y lo que las chicas debieron hacer.



Además de los nervios, el viento fue uno de los grandes obstáculos. Una de las fotos generales ideadas por DIARIO DE CUYO iba a hacerse en la vereda de la plaza, con el teatro de fondo. Eso no fue posible. Las fuertes ráfagas despeinaban a las chicas y por momentos no se les vio el rostro. Eso no fue todo lo que se vivió en el detrás de escena. Las reinas no pasaron desapercibidas. En la vereda de la plaza del Bicentenario y del Centro Cívico y en la puerta de La Faustina, las chicas fueron piropeadas por la gente y hasta les tocaron bocina cuando cruzaron la calle. Es que revolucionaron todo.



Esta fue la primera vez que DIARIO DE CUYO organiza la producción del primer encuentro de las candidatas a Reina del Sol en el Teatro del Bicentenario. Fue un recorrido para no olvidar.

Detrás de escena



Mucha coquetería



La reina de Chimbas, Constanza Oieni, se retocó el maquillaje en varias oportunidades. Además ayudó a que otras chicas se maquillaran. Hubo mucho compañerismo entre las flamantes aspirantes a la corona mayor de los sanjuaninos.



Con el viento en contra



Las ráfagas de viento despeinaron a las reinas e hicieron que la foto en la plaza no se pudiera captar. Las chicas intentaron posar, pero les resultó imposible. De todos modos, esto sirvió hasta para que se divirtieran en la previa.



Detrás de la foto principal

Mientras el fotógrafo las ordenó para una de las fotos generales, los acompañantes no pararon de fotografiarlas y filmarlas. Fue una postal imperdible. Además, las chicas comenzaron a sentir lo que significa la exposición ante la gente.



Como los famosos



La reina de Iglesia, 9 de Julio, San Martín y Ullum posaron para una foto como la emblemática de The Beatles. Las chicas disfrutaron el momento que quedó registrado también ante los conductores que circulaban por el lugar.