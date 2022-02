Imponente. Los paisajes naturales son unos de los principales atractivos en el departamento Jáchal para los turistas.

Las expectativas en el ámbito turístico son más que positivas. Según indican los números, la temporada de vacaciones se despedirá a lo grande. Es que en los principales departamentos turísticos el porcentaje de reserva hotelera para la segunda quincena de febrero supera el nivel de ocupación que se registra actualmente. Y en este marco, Iglesia lidera la lista de las mejores perspectivas. Tiene una ocupación actual de 85% mientras que la reserva para la segunda mitad del mes es del 97%.

Actualmente hay un promedio de 90% de ocupación en Iglesia, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal. En tanto que el porcentaje de reserva para la segunda quincena de febrero es del 95%, con un crecimiento del 6% que, según las autoridades departamentales, puede aumentar con el correr de los días. Atribuyeron este aumento al feriado largo por el carnaval que será el 28 de febrero y el 1 de marzo. "En la semana que incluye este feriado las reservas son del 100%. La gente va a aprovechar estas fechas para disfrutar del término de la temporada alta de vacaciones. La mayoría de los turistas que ya reservaron alojamiento son de Buenos Aires, Córdoba y de la ciudad de San Juan", dijo Gonzalo Anes, director de Turismo de Iglesia donde hay una ocupación hotelera del 85% y un 97% de reserva para lo que resta del mes.

Por su parte, Deolinda Quinteros, directora de turismo de Valle Fértil, también coincidió en que el próximo feriado largo es responsable en parte de un mejor panorama turístico para finalizar el mes. Pero, también dijo que esta mejora responde a un cambio de actitud en los visitantes. "Antes, el promedio de estadía no superaba los tres días y ahora es de 5. Al parecer, con esta incertidumbre que genera la pandemia, la gente aprovecha al máximo las vacaciones porque no sabe si podrá hacerlo el próximo año", dijo la funcionaria quien agregó que ni siquiera la suspensión por la pandemia del tradicional Rally que iba a realizarse el último fin de semana de febrero, hizo caer el nivel de reserva. El valle tiene un 91% de ocupación actualmente y una reserva del 97% para la quincena siguiente.

Calingasta ocupa el tercer puesto en cuanto a la superación de reserva para la segunda mitad del mes. La misma es del 95%, frente al 93% de ocupación actual.

El cuarto puesto es para Jáchal con una ocupación del 90% y un porcentaje similar para la reserva de la segunda quincena del mes, aunque se espera un repunte. "Hay mucha gente que viene sin reservar así que tenemos buenos expectativas, sobre todo por el feriado largo. Muchos sanjuaninos que volvieron al trabajo aprovecharán este feriado para tomarse unas cortas vacaciones", dijo Rosana Illanes, directora de Turismo de Jáchal.

> La Casa Natal de Sarmiento, la joya de la ciudad entre los visitantes

En la Casa de Sarmiento. Los visitantes disfrutaron de las visitas, que son gratuitas, por el museo. Fueron recibidos en el patio interno de la Casa de Sarmiento.

Conocer un poco de la historia del Maestro de América y descubrir los tesoros de la Casa de Sarmiento fueron el imán para que cientos de visitantes eligieran este destino dentro de San Juan. Sobre todo en la jornada de ayer, cuando las nubes cubrieron el cielo sanjuanino e hicieron que el clima estuviera ideal para caminar por la ciudad. De esta manera el museo se volvió en la joyita de este fin de semana, entre los turistas que recorrieron la Capital y hasta por muchos sanjuaninos que disfrutaron del fin de semana en familia.

Desde que comenzaron las vacaciones de verano, los visitantes coparon los distintos rincones de San Juan. Sobre todo, desde que comenzó febrero. Según los prestadores y referentes de turismo de los municipios el segundo mes del 2022 está siendo muy exitoso. Ese movimiento de turistas se vio reflejado, en menor medida, en la ciudad sanjuanina y la Casa de Sarmiento fue el lugar que más turistas concentró durante este fin de semana. De hecho, por momentos los turistas hicieron fila para poder sacarse una foto con la imagen del Maestro de América y con los dinosaurios que están ubicados en la puerta del museo.

Con los dinosaurios. En la peatonal Maestro de América las familias se fotografiaron con los dinosaurios de Turismo



Francisco Gutiérrez, Alicia Pérez y José Gutiérrez no pararon de sacarse fotos en la puerta de la Casa de Sarmiento. Ellos llegaron desde San Luis y comentaron que les habían recomendado visitar el museo histórico. "No imaginábamos que el lugar era tan bonito. Está muy bien conservado y desde la calle ya nos llamó la atención. Aprovechamos que hoy no hacía calor para caminar y disfrutar de la ciudad", dijo la mujer. Junto a ellos, una familia santafesina dijo que no quisieron irse de San Juan sin recorrer la Casa de Sarmiento y que la ausencia de sol los inspiró para visitar el museo. Estos dos grupos de turistas comentaron, cada uno por su cuenta, que cuando pisaron suelo sanjuanino les recomendaron visitar muchos rincones de la provincia, pero que este fue uno de los que más les llamó la atención. Al igual que ellos, otros turistas dijeron que pasaron por el Teatro del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, la plaza 25 y la Iglesia Catedral, pero que la casa del Maestro de América era lo que más les gustaba y les había llamado la atención.