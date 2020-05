Luego de conocerse el cuarto caso de coronavirus detectado en la provincia, correspondiente a una médica que tuvo contacto estrecho con el paciente del tercer caso, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) delegación San Juan, alertó por la detección de mensajes discriminadores y pidieron denunciar.

“Una vez más comprobamos lamentablemente que desde las redes sociales se intenta generar un clima hostil hacia las personas con Covid-19 de la provincia y hacia las personas que trabajan en el área de salud. Desde Inadi delegación San Juan te pedimos que no compartas estos comentarios estigmatizantes y discriminatorios”, indicaron en sus redes sociales.

Y agregaron: “Ayúdanos a no discriminar y estigmatizar a las personas con Covid-19, al personal de salud y a las personas que trabajan para que el virus no se propague en la provincia (…) Si el virus no discrimina no discriminemos nosotres”.

A la vez, pusieron a disposición cuentas de email y teléfonos en el que reciben denuncias: