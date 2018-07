El lugar. El Centro Genesaret, que dará contención y ayuda a los exconvictos, abrirá sus puertas el próximo martes, por iniciativa del movimiento religioso Camino de Emaús.

El próximo martes quedará inaugurado el Centro Genesaret, un lugar donde los exconvictos podrán recibir contención y ayuda gratuita. La iniciativa pertenece al movimiento religioso Camino de Emaús cuyos voluntarios trabajarán para lograr la reinserción social y laboral de las personas que salen de la cárcel. Este centro se sumará a la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado (ex Patronato) donde también se les brinda contención psicológica y capacitación.



"Que hagamos cosas malas no nos determina como personas malas. Y merecemos una segunda oportunidad", dijo Mariana Benegas, psicóloga social y miembro de Camino de Emaús, para fundamentar la apertura del Centro Genesaret. Dijo que este espacio está pensado para que los presos con salidas transitorias o liberados encuentren herramientas para "recomenzar" la vida en sociedad. "El centro les va a brindar contención y acompañamiento, pero sobre todo la preparación para hacer frente a su reinserción. En este marco se va a trabajar con ellos en tres puntos fundamentales como son lo cognitivo, lo emocional y lo moral", dijo Benegas.



El objetivo es lograr que los exconvictos aprendan a controlar su emociones y a priorizar los valores, siempre contando con un acompañamiento desde lo espiritual. "Siempre visitamos a los presos en el Penal y vemos a chicos de entre 18 y 20 años muy arrepentidos de haber delinquido y dispuestos a cambiar, aunque no siempre cuentan con las herramientas para hacerlo", dijo.



Lo primero que encontrarán los exconvictos que lleguen al Genesaret, según Benegas, es un saludo afectuoso, un mate y alguien con quien hablar sobre su situación y aspiraciones. Luego, podrán conocer qué propone cada taller en los que pueden participar de manera gratuita y mediante los cuales podrán desarrollar sus habilidades para emprender algún oficio.



El Centro Genesaret será inaugurado el próximo martes, a las 18, en calle Ramón y Cajal 214 Norte, Capital. Funcionará gracias al trabajo desinteresado de voluntarios. "Todo lo hacemos a pulmón y sin ningún tipo de subsidio", sostuvo la mujer.

Dónde colaborar



Quienes deseen colaborar con trabajo voluntario o un aporte monetario para el funcionamiento del Centro Genesaret pueden acercarse por su sede, en Capital, o contactarse con sus integrantes a través de genesaretsanjuan



El otro centro



La Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado funciona en la calle Agustín Gnecco 349 Sur, Capital. Cuenta con psicólogos y trabajadores sociales, encargados de brindar asistencia a las personas que salen del Penal de Chimbas con libertad condicional o asistida.