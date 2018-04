Imperdible. Las destrezas criollas fueron una de las principales atracciones en la Fiesta del Día del Trabajador, en Angaco. Hasta niños y mujeres participaban en las diferentes actividades.

Tras 20 años ininterrumpidos en el que el festejo del Día del Trabajador estaba protagonizado por los caballos, esta vez, el 1 de mayo se vivirá diferente en Angaco. Por primera vez el evento no contará con la presencia de equinos ya que no habrá jineteada ni show de destrezas criollas. El fundamento que dieron es que quieren evitar el contagio y propagación de la influenza equina, enfermedad que afectó al 70% de los animales, según los últimos datos que difundió Desarrollo Pecuario, y que obligó a postergar la Cabalgata de la Fe. Se estima que en la provincia hay unos 5.000 caballos destinados a esta actividad. La fiesta será una peña en el predio gaucho de calle Nacional.



Otras de las actividades que no se realizará por la ausencia de caballos, es la primera etapa clasificatoria para participar en la doma de Jesús María en Córdoba, aunque los jinetes tendrán otra oportunidad para participar en esta instancia. "Esta etapa clasificatoria se postergará hasta junio o julio, pero se realizará. Cerca de esa fecha también se realizará la segunda clasificación. Hay que dejar pasar un par de meses para que los caballos se recuperen del todo", dijo Rubén Balmaceda, expresidente de la Federación Gaucha Sanjuanina y actual miembro de la Agrupación Cacique Angaco, organizadora de la fiesta del 1 de mayo.



Balmaceda también adelantó que la Fiesta del Día del Trabajador se realizará como sucede desde 1996 de manera interrumpida, aunque con una modalidad diferente. En esta edición la atracción principal serán los espectáculos artísticos y no las actividades tradicionales con caballos. Es por eso que desde la mañana temprano y durante toda la jornada desfilarán los artistas por el escenario mayor. Actuarán grupos folclóricos de la provincia (aún no se define si habrá números nacionales) y academias de danzas. "Contamos con el apoyo y colaboración del Ministerio de Turismo para la contratación de los artistas. Sin esto no hubiésemos podido realizar la fiesta", dijo Balmaceda.



En el predio además se habilitará una cantina y un patio de comidas típicas como asado, empanadas, pasteles y locro. Habrá una muestra de artesanías y productos regionales, como también juegos y entretenimientos para los más chicos.



Las puertas del predio estarán abiertas desde las 2 de la madrugada, para la gente que quiera acampar en el lugar. Balmaceda dijo que aún no se ha determinado el precio de la entrada, aunque dijo que tendrán un precio módico, ya que la idea es que las familias participen del evento.

>> Algunos datos

El inicio

A fines del mes pasado se dio a conocer la confirmación oficial de la influenza equina en caballos en Mendoza. Los casos fueron descubiertos en uno de los hipódromos de la provincia y confirmados por Senasa.

En la provincia

El pasado 3 de abril se confirmaron los primeros casos positivos de influenza equina en San Juan. Se dieron en Barreal, Calingasta. Luego la localidad de Rodeo se convirtió en la zona con mayor cantidad de animales enfermos.

Suspensión

La Federación Gaucha Sanjuanina decidió postergar la Cabalgata de la Fe hasta fines de abril cuando estaba programada para el 13 y 14 de ese mes. Luego decidió realizar la actividad recién en el mes de agosto.