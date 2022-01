Mientras la pandemia por coronavirus avanza, Ómicron se extiende por el mundo y en el país ya provoca el 80 por ciento de los contagios, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien en San Juan la presencia de esta variante aún no está confirmada oficialmente, porque aún no llegan los resultados de las muestras enviadas al Malbrán, basándose en los datos nacionales, las autoridades creen que ya llegó. Observando el comportamiento de esta variante, científicos del distintos países e incluso argentinos, sostienen que, después del aumento estrepitoso de casos, habrá un abrupto descenso. Consultada sobre el tema por este Diario, la presidenta de la Asociación Sanjuanina de Infectología, Batriz Salanitro, coincidió con esa predicción.

"Vimos que en Sudáfrica Ómicron se comportó así, hubo un incremento repentino de casos por la alta contagiosidad y luego llegó un descenso similar. Se espera que así suceda en el resto de los países. En realidad, las predicciones no siempre fueron acertadas con esta pandemia. Uno predice de acuerdo a razonamientos basados en lo que se puede ver, no son evidencia científica porque no hay tiempo de hacerlas en medio de una pandemia. Pero, uno mira qué pasa en otros países y presupone qué va a pasar acá", explicó Salanitro.

Y sostuvo: "Tenemos un aceleramiento en las personas que están bien vacunadas, con esquema completo y refuerzo. A la vez, se está infectando gran cantidad de personas en poco tiempo. Así, se lograría una inmunidad bastante masiva que haría que descienda rápidamente. Es decir, en dos o tres meses esto va a cambiar".

En ese contexto, la médica resaltó la conciencia sobre la vacunación que hay en el país y específicamente en San Juan. "Delta estalló en Europa y acá eso no pasó. Nosotros afortunadamente no tuvimos la tercera ola con Delta, sino que la tenemos con Ómicron, y esto se dio por alto nivel de acatamiento a la segunda dosis de la vacuna", explicó.

A la vez que detalló: "Según los científicos, la tercera dosis de la vacuna es la que más protegería ante Ómicron. La colocación de esta dosis comenzó en noviembre. A la vez, por las fiestas y las vacaciones muchas personas esperaron para colocársela y por esto aún no tenemos a un grupo grande de personas en el país vacunado con la tercera dosis en el país. Eso provocó la rápida diseminación de esta variante que es tan contagiosa".

En cuanto a la clave ante esta situación, Salanitro volvió a acentuar que "es la vacunación. No creo el virus se desvanezca sin la intervención de la ciencia, de una vacuna. Vimos que el sarampión, el virus más contagioso hasta la aparición de Ómicron, desapareció en el mundo gracias a la vacunación. Pero con estas corrientes antivacuna que llegaron de Europa, tuvimos nuevamente la enfermedad. Entonces, el sarampión estaba frenado porque había buena cobertura de vacunación, no por el comportamiento del virus. No es todo tan natural. Creo que la intervención de la ciencia y la vacuna es lo que ayuda. En personas no vacunadas con comorbilidades, Ómicron también puede generar cuadros graves e incluso fallecimientos".

En relación a la aparición de nuevas variantes que puedan desencadenar una nueva ola, la epidemióloga comentó que "tenemos la esperanza de que las vacunas se adapten más a las nuevas variantes. Como pasa con la de la gripe, que es una enfermedad que está controlada, si bien hay una mortalidad, gracias a las modificaciones que se hace a la vacuna cada año".

Para finalizar se refirió a la situación de contagios que se vive actualmente, y que en San Juan ya lleva dos días continuos con contagios récord. "En este momento el caos es el ausentismo. El ausentismos generado por el aislamiento es lo que puede parar la parte económica o el funcionamiento de instituciones esenciales. Las personas que son contacto estrecho o tienen síntomas leves deben aislarse porque pueden contagiar a otros que, no estén vacunados o tengan comorbilidades, poniéndolos en riesgo. Eso es un problema, nadie quiere que haya mortalidad pero también hay responsabilidad de cada uno. Lo más importante es que, a los 4 meses de la segunda dosis la gente se coloque la tercera, porque es la tercera, según los científicos, la que protege bien para Ómicron. De ese modo se pueden ir acortando los periodos de aislamiento. Hay que vacunarse".