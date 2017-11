En innumerables ocasiones, una traición es la culpable de la ruptura. Pero no hace falta que irrumpa otro hombre o mujer para que se desencadene esa horrible sensación de despecho y decepción que siempre acompaña el engaño. Para muchas personas, descubrir que su pareja le ha ocultado gastos o se ha callado otros aspectos relacionados con el dinero, ha sido la razón para poner un punto final al idilio o, por lo menos, replantearse las bases de la vida en común.

Las mentiras económicas en la pareja no son episodios ocasionales ni aislados. Entre los expertos no solo se habla de la infidelidad emocional y física, también de la económica. Hay ocultamiento, si tenemos otra relación o sentimos algo por otra persona, así como si abrimos una cuenta bancaria a escondidas.

El engaño tiene diferentes facetas, desde ocultar una compra o una cuenta bancaria, hasta mentir sobre deudas e ingresos, Hasta se puede llegar a mentir sobre asuntos tan importantes como contratar una hipoteca o solicitar un préstamo, que se hace a escondidas porque se teme que el otro vaya a impedirlo.

Uno de los principales pilares de una relación es la confianza: si te fías de tu pareja no piensas que pueda estar con otra persona, y de la misma manera no concibes que se está gastando dinero a escondidas. La infidelidad financiera, puede tener consecuencias de envergadura superior a una discusión o una separación consensuada, sobre todo cuando la pareja se ha dado el sí y para unirse en matrimonio y decide divorciarse. En este supuesto, habrá que ver qué régimen económico regula su enlace: en la gran mayoría de los casos será el de gananciales. En gananciales, el cónyuge que oculta, está utilizando bienes que también son del otro cónyuge. Es decir, lo que oculta se lo está robando a su pareja.

Esto porque en el Régimen de Gananciales se comparte todo al 50%, salvo los bienes privativos como donaciones o herencias. En cuanto al Régimen de Separación de Bienes, por otro lado, cada cónyuge tiene que hacer un aporte a la sociedad conyugal en proporción de sus ingresos, ya que sus patrimonios se mantienen separado.

Aunque el dinero esté muy bien escondido, se puede solicitar una declaración patrimonial dentro del divorcio, para descubrir si el cónyuge sospechoso está ocultando bienes y dónde se encuentran. De hecho, hay quienes pactan de antemano la indemnización en caso de divorcio a través de acuerdos prematrimoniales, para evitar estas situaciones.

En Rosario, un fallo judicial determinó que el hombre ocultó su patrimonio de mala fe, y que así determinó una posición dominante sobre la esposa y que ello le causó perjuicio. Así lo dictaminó la jueza de Familia N 7, Valeria Víttori, quien consideró que el acusado, un productor agropecuario local, demostró "violencia económica" contra su ex mujer, mientras tramitaban el divorcio y la división de bienes.

A su vez, la abogada de la víctima secuestró cereal de dos silos de acopio que el demandado utilizó desde 2013, cuando inició la liquidación de bienes, además el hombre tendría "más silos de acopio de cereal en lugares no declarados y de difícil acreditación".

Esta situación fue considerada por la jueza Vittori como "ocultamiento del patrimonio real, específicamente del cereal acopiado, accionar teñido de ostensible mala fe produciéndose una posición dominante, una relación desigual de poder por parte del hombre con respecto de su ex esposa, la cual afecta su integridad física y económica-patrimonial".

También, la jueza determinó que por las declaraciones del hombre "se desprende una visión de mujer estereotipada que restringe su libertad, capacidad y desarrollo, cercenando el derecho a elegir libremente y tener una vida digna de acuerdo con sus principios y valores".

Además, de acuerdo a la denuncia, la ex esposa "no percibe cuota alimentaria por las dos hijas de la pareja, no tiene trabajo formal ni aportes a la seguridad social, no cuenta con obra social, está privada de todos los bienes que le corresponden y su salud está afectada como consecuencia de la angustia que le producen los procesos judiciales".

Colaboración: Vanesa Débora Mestre / Abogada (Matrícula Provincial 3278- Matrícula Mendoza 6118 – Federal T. 78- F. 316) / Tel: 2644189975