El coronavirus impacta en todos los sectores y la mina Veladero no quedó al margen. En la mañana de este lunes, los empleados del emprendimiento iglesiano decidieron no comenzar la jornada hasta no tener precisiones sobre las restrcciones que anunció ayer el presidente Alberto Fernández.

Los trabajadores solicitaron reuniones con los gerentes, que se concretaron el transcurso de la mañana y la actividad finalemente volvió a la normalidad.

Además, fuentes de sector informaron que un empledo de la mina se encuentra aislado en el hospital de la misma, ya que días atrás mantuvo un almuerzo con una persona que había regresado del exterior. Entonces, por recomendaciones de la empresa y a pesar de que no presentó ningún síntoma, decidieron ponerlo en cuarentena para prevenir posibles contagios.