Durante la mañana de hoy, un camión de venta ambulante de alimentos y acolchados se instaló al costado de la Ruta Nacional 150, en Jáchal, provocando gran malestar entre los comerciantes de la zona.

Marcelo Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio del departamento, contó que no es la primera vez que ocurre y que la situación se viene repitiendo en los últimos meses. “Este tipo de actividad no está bien categorizada, no es igual que una persona venda repasadores a que un camión se estacione a vender como lo hace", epresó a Jáchal La Opinión.

"Los comercios tienen horarios restringidos por la pandemia y de repente viene un camión de estos y se pone a vender sin restricciones de horarios, no presentan protocolo, no tiene las condiciones que presenta un comerciante local, que invirtió en un protocolos, en vidrios y acrílicos para la atención con distanciamiento", agregó.

Además, Aguirre señaló que la situación le da "mucha bronca". "Es verdad que todos necesitamos vender, pero el propietario de ese camión, que venga, alquile un salón comercial, contrate empleados, pague impuestos, y todo lo que deben pagar como cualquier comercio jachallero”.

Luego del revuelo, inspectores municipales de Industria y Comercio llegaron al lugar para solicitar permisos correspondientes y la autorización para apostarse al costado de una ruta nacional.