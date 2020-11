Los clubes y entidades sanjuaninas que tienen piscinas recreativas en sus instalaciones reclamaron a las autoridades del comité Covid-19 la habilitación con protocolos estrictos para permitir su apertura ante la llegada del verano, porque aseguran que es la única alternativa que tienen en la actual crisis para poner en marcha su recuperación económica y evitar su desaparición. En la provincia hay 27 instituciones -entre clubes, piletas privadas urbanas y en el dique- que reúnen a unos 50 mil sanjuaninos que van cada temporada a refrescarse o realizar actividades acuáticas, y quienes las dirigen aseguran que están sufriendo una morosidad que alcanza al 70% por la pérdida de socios constante y progresiva a raíz de la menor cantidad de servicios que ofrecen en la pandemia. Consideran una ficha fuerte la habilitación de la pileta -porque es el momento en que las familias se ponen al día con las cuotas-, y advierten que de lo contrario sufrirán una merma económica que empujará a algunas al cierre. Las entidades se unieron, elevaron al Comité Covid un protocolo para el uso de piletas (ver claves) y están esperando respuestas. Ayer fuentes del Ministerio de Salud dijeron que lo están analizando, pero que "ven difícil" dar luz verde, sobre todo cuando se espera un pico de la pandemia para los meses próximos. Incluso Desarrollo Humano ya informó que esta temporada no habrán colonias de verano. Ante este escenario el futuro es incierto. Las que están peor son aquellas entidades que sólo poseen piletas, y no cuentan con otras actividades deportivas. "Este es un club muy chiquito y familiar, y el 95% de ingresos los genera la pileta" dijo ayer Angel Torres, presidente del club Los Angeles en Capital. "Estoy complicadísimo", dijo; y añadió que de no abrir el natatorio no podrá seguir "bancando" los gastos operativos, del personal y de servicios. Todos los clubes cerraron en marzo con el inicio de la cuarentena, y volvieron a abrir por pocas semanas en agosto, hasta que un brote obligó a la provincia a regresar a Fase 1. Los complejos reabrieron la actividad social el 12 de agosto y posteriormente reanudaron las actividades deportivas. Funcionan de lunes a sábado (y feriados) de 8 a 24, y están pidiendo además que las habiliten los días domingos, porque muchos socios trabajan y no pueden asistir más que ese día. Actualmente, los clubes ya no reciben ATP de la Nación para los sueldos de los empleados, y dicen que los socios dejaron de pagar sus cuotas. Carlos Quinteros, presidente del Club UVT, dijo que en los meses de septiembre y octubre, solamente un 30% pagó la cuota social y se derrumbó el pago de la cuota deportiva. "Todos los clubes necesitamos ayuda, nos hemos reunido para hacer el protocolo y advertimos que la morosidad trepa al 70%, hay complejos que piensan cerrar. Es fundamental que le demos vida a los clubes sociales para levantarse", dijo.

Pedro Vidal, desde Centro Valenciano que tiene unos 2.500 socios; dijo que no da mucho resultado los planes de pago ofrecidos a los morosos y que la recaudación les ha bajado un 40%. En las entidades también reclaman certezas y previsibilidad de las autoridades, porque dicen que poner a punto las piletas cuesta unos $300.000, no se puede hacer de un día para otro y no se animan a hacer la inversión si no tienen la seguridad de que abrirán. "Esa incertidumbre nos está colmando la paciencia. Tenemos una responsabilidad social, hay socios que hace 10 meses vienen pagando la cuota, ahora no se pueden ir de vacaciones, y nosotros no podemos abrir la pileta", se quejó Marcelo Minnozzi, presidente del Banco Hispano. "La paciencia se está terminando, y si el Gobierno no nos abre, algo va a pasar", advirtió el dirigente, que señaló que sólo entre ese club, la UVT y Ausonia; cuentan con más de 15.000 socios. En las entidades aseguran además que habrá mejor control del distanciamiento dentro de los clubes, que en los diques o a la vera de los canales donde irremediablemente dicen que irá la gente para pasar el verano.



Morosidad

70 por ciento alcanza la morosidad en el pago de las cuotas societarias de los clubes y entidades sociales. Los presidentes dicen que pensaban levantar cabeza con la temporada de pileta.



Costos altos

En las entidades contaron que 20 litros de caucho clorado -que es la pintura que usan las piletas de natación- mas el diluyente cuesta 18.000 pesos. Por su tamaño, algunas piletas de clubes necesitan 200 litros de pintura, con lo cual necesitan $360.000. No se animan a hacer la inversión sin tener la certeza que los dejarán abrir.

El protocolo presentado

El tiempo de baño

La gente podrá ingresar a bañarse por 30 minutos. Al retirarse el personal tomará 15 minutos para desinfección de bordes, antes de dar lugar al siguiente turno. Se implementará un sistema que permita el ingreso de socios acorde a las dimensiones de la pileta.

El distanciamiento

Dentro de la pileta, si no hay delimitación por andariveles, los socios deben respetar el distanciamiento de 2 metros entre personas. Marcar en el perímetro de la pileta, (espacio de piso) sectores de 6,25 m2 y establecer máximo de personas por espacio.

Sin vestuarios

Sólo se permitirán el uso de duchas al aire libre, ya que en los vestuarios éstas permanecerán cerradas. Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de manos. Alcohol líquido, toallas de papel descartables, secador de aire.

Los baños

Se podrá hacer uso del baño durante la estadía en el predio, el mismo se encontrará abierto desde el inicio para evitar el contacto con las superficies. No puede haber más de una persona en el baño, sólo hasta que esta persona salga podrá ingresar una más.

Guía de salud

Cada establecimiento designará a una persona denominada "guía de salud", quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo. Ante incumplimientos, el personal del club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los socios que se retiren.