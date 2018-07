Como las madres en octubre, los niños en agosto y los padres en junio, los amigos saben que hoy tienen "su" día en el año en Argentina.



Tres extranjeros que residen y estudian en San Juan cuentan, junto a sus amigos locales, cómo viven ellos una celebración que no tiene la misma trascendencia en sus países de origen.



El dato en común es que, sin importar si es o no la primera vez que pasarán un 20 de julio en San Juan, aguardan con particular expectativa una jornada en la que saben que los acercará más a la idiosioncracia de esta sociedad, de la que dicen sentirse a gusto a pesar de no entender (obviamente) todos sus términos o chistes.



Incluso la fecha (y la intensidad) de la celebración es diferente en el mundo. Además de Argentina (que fue instalada por Enrique Ernesto Febbraro, un joven locutor de radio en conmemoración del momento en que el Hombre llegó a la Luna el 20 de julio de 1969), hoy también se celebra en Uruguay, Chile y Brasil. El 23 de julio es conmemorado en Bolivia y el 30, en Paraguay. A esa fecha también la adoptó la ONU.

Estudiantes de posgrado de la Facultad de Ingeniería

El mundial en Rusia fraguó un nuevo grupo

Compartir y aprender. La ecuatoriana Sasha Palacios, el colombiano Christian Rodríguez y los sanjuaninos Rodrigo Pérez Dománico y Marcelo Seguín conformaron este año un grupo que se consolida en anécdotas.





Sasha Palacios vino de Puyo, Ecuador, y Christian Camilo Rodríguez Jiménez, de Bogotá, Colombia, a cursar una maestría en el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y en uno de los cursos se conformó el grupo con los sanjuaninos Marcelo Seguín y Rodrigo Pérez Dománico.



Si bien casi todo el tiempo que están juntos se consume en estudios, en el escaso y necesario momento de distensión muchas veces se destina a compartir vivencias de algún acontecimiento y cómo se interpreta ese suceso en sus respectivas comunidades.



Obviamente, las denominadas "malas palabras" tienen su espacio. Marcelo indicó que cada tanto sigue ocurriendo que alguien del grupo emplea un término que otro abre los ojos o hace una mueca. Sasha reconoció que todavía puede tentarse con la palabra "bolud..." y Christian, que adoptó el "copado".



La ecuatoriana y el colombiano llegaron en febrero de este año y van asimilando una nueva experiencia, en varios sentidos, como en lo gastronómico por dar un ejemplo.



En el último mes, el fenómeno del Mundial de fútbol en Rusia también llegó al grupo y se tradujo en apuestas, en las que el seleccionado dirigido por Pekerman le dio satisfacciones a Christian frente a los dos sanjuaninos. La primera fue con Marcelo, en la que ganaba el hincha del seleccionado con mejor performance en la fase de grupos (Colombia obtuvo 6 puntos y Argentina 4). Y la segunda fue con Rodrigo, donde se consideraba la clasificación final (Argentina fue la de peor ubicación entre los perdedores de octavos de final).



Hoy será la primera vez que los extranjeros vivan un Día del Amigo en San Juan. Sasha y Christian afirmaron que en sus países se recuerda el 14 de febrero, junto con el de los enamorados. Es por eso que Sasha espera recibir al menos un chocolate, mientras que Christian reconoció cierta expectativa por ver de qué se trata esta celebración.

Estudiantes de profesorado de teatro

Hasta que Larisa sepa pronunciar la "r" local

Muy cercanas. La sanjuanina Paula Martín y la rumana Larisa Traistaru se conocieron estudiando el profesorado de Teatro en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Si la sanjuanina Paula Martín tiene que definir en una palabra a su amiga rumana Larisa Traistaru, elige calificarla con el adjetivo "intensa". "Tengo 25 años y hace 3 y medio que vivo en San juan. En realidad vine por unos días a visitar a unos conocidos, sin ninguna expectativa de quedarme, pero a medida que fui conociendo cosas de acá... simplemente me quedé", afirmó la europea en un español más que comprensible, al que aprendió antes del viaje y perfeccionó a gran velocidad acá, con sus modismos. Entre las cosas que enamoraron a Larisa de San Juan, la protagonista recordó al noche que fue invitada a ir a una peña. "Yo bailaba música de folklore de Rumania y cuando vi los bailes folklóricos de acá quise aprender todos", citó como ejemplo.



Decidió instalarse en San Juan y comenzó a cursar el profesorado de Teatro, donde conoció, entre otros, a Paula. Y también celebraciones como la de hoy, que no se realizan en su país. "En Rumania no hay una fecha para celebrar el Día del amigo, como tampoco el del padre. El de la madre se festeja el 8 de marzo, junto con el de la mujer", detalló la rumana.



"Me adapté a los chistes argentinos aunque los argentinos no se adaptan al humor rumano, pero no sé si extraño eso. Sí lo noto distinto", contó Larisa quien agregó: "No me cuestan las palabras pero me hacen muchos chistes porque me cuesta pronunciar la erre".



Paula admitió que encuentra a Larisa "una persona muy divertida, mucho más de lo que esperaba por la experiencia que tuve al tratar a otros europeos. Tenemos ese sarcasmo, que ella se prende. Por otro lado, a veces pensamos que nos está retando cuando habla, pero en realidad es parte de su personalidad intensa".



Larisa, que bromea con "vine a pasar las fiestas de fin de año, pero nunca dije cuantas", ya sabe lo que es un Día del Amigo en San Juan.