La pareja en cuestión llevaba 10 años casada pero la mujer sospechaba que su esposo no revelaba todos sus bienes. Fue por eso que contrató a un contable forense, que finalmente descubrió que su esposo no había declarado 12 bitcoins -por valor de unos u$s500.000-, los que se encontraban almacenados en un monedero de criptomonedas, que no fue revelado.

Las dudas le surgieron porque su esposo le aseguró que ganaba u$s3 millones al año, pero los bienes no tenían correlación con lo acumulado durante los años de matrimonio

Como resultado, el esposo de la mujer tendrá que separarse de algunas de sus tenencias de bitcoins.

De acuerdo a los investigadores el 25% de los casos de divorcio que ocurre en New York involucra la investigación de criptoactivos y se trata de una actividad que está creciendo muy rápido.

Respecto de la Argentina, se presentaron dos proyectos en el Congreso Nacional sobre el tema. Uno por el oficialismo y otro por la oposición que aun no adquieren estado parlamentario.

Si bien las operaciones con criptomonedas ya están siendo alcanzadas por diferentes impuestos, por el contrario en materia legal, no existe ninguna ley de carácter nacional promulgada para la regulación de las criptomonedas. Es esa falta de un marco normativo, lo que ha motivado a que diferentes provincias e instituciones encuentren oportunidades en otras leyes ya existentes, para favorecer el control de los criptoactivos y sus operaciones, pero son contados los casos.

Las criptomonedas se van convirtiendo cada vez más en un factor a tener en cuenta en los acuerdos de bienes en divorcios y sucesiones, a medida que el bitcoin, y otros tipos de monedas digitales han ido ganando aceptación generalizada y aumentando su valor.

Uno de los primeros problemas que se plantean en relación a esta clase de activos radica en “hallar las criptomonedas”, dado que si la persona no las tiene en alguna exchange reconocida, están bajo condición de anonimato.

Las criptomonedas cotizadas en una bolsa online o compradas con fondos de una cuenta bancaria pueden resultar más fáciles de rastrear y

cotizar.

Pero si se retiran de internet, por ejemplo, si alguien transfiere su billetera digital a un pen drive, esto se vuelve más difícil. En ese caso, se puede traer a un experto forense digital al proceso judicial para revisar el e-mail del cónyuge, y de esta manera determinar qué

transacciones se realizaron.

En Argentina el 34% de quienes usan criptomonedas lo hacen porque ellas no son sensibles a la inflación, por ello es que cada vez son mas las personas que ahorran en monedas digitales. Por ello, es que los argentinos hemos convertido al país en uno de los mercados donde los criptoactivos más han crecido en los últimos años, siendo necesaria una regulación integral que prevea distintos aspectos, y que sin duda le brindara mayor confianza al inversor, a la par que permitiría la salida de la clandestinidad que se genera en algunos casos, y evitaría que se produzcan con mayor facilidad fraudes al patrimonio de la sociedad conyugal.

Colaboración: Vanesa Débora Mestre / Abogada (Matrícula San Juan 3278-Matrícula Mendoza 6118 – Federal T. 78- F. 316)l/ Teléf.2644189975 / E-mail:juridicomestre@yahoo.com.ar/ Facebook : Despacho Juridico Vanesa Mestre/