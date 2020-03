La dueña de un local de ropa femenina contó en las redes un intento de robo que sufrió ayer con una supuesta clienta. Lo curioso es que la ladrona volvió al otro día y pidió disculpas.

Según dijo la mujer, una clienta ingresó con bolso al probador y fue sorprendida con dos prendas en su interior. "Es más ésta persona además de que se guardó dos pantalones de mí local, traía ropa que la había robado en otro local. Increíble", escribió la propietaria de "Como para mí".

Horas después, también en las redes sociales, escribió su asombro por lo sucedido. "Vino a pedirme PERDÓN y yo, aunque muchos piensen distinto, acepté sus disculpas. No es fácil arrepentirse dar la cara su nombre y pedir perdón", contó.

La mujer dijo que quien intentó robar se disculpó delante de los clientes que estaban presentes. "Yo lo único que pedía por dentro mío es que se arrepienta y no lo haga nunca más en ningún lado. Ayer me sentía desilusionada del mundo y hoy tengo un poco mas de ESPERANZA. Quizás no todo está perdido", concluyó.

El posteo completo:

Hoy me tocó por primera vez tener que revisar un bolso Porque permití que ingresará con él al probador . Por creer que... Publicado por Como Para Mi Talles reales en Miércoles, 4 de marzo de 2020