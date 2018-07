La muerte de una joven madre revolucionó el Hospital Rawson. La mujer había dado a luz el fin de semana a un bebé que, según su familia, tuvo que ser internada en Terapia Pediátrica.

Pero después de haber denunciado maltrato por parte de las enfermeras del nosocomio, pidió el alta voluntaria y esta mañana, falleció en su vivienda del Lote 1427, en Chimbas.

La suegra de la mujer, habló en AM1020 y dijo que "pidió el alta voluntaria porque, después de tener a su bebé, no dejaron que la viera, ni siquiera que se trasladara en silla de ruedas a conocerla. Ella se sentía mal. Las enfermeras la trataban muy mal y eran agresivas, según nos dijo. A nosotros no nos dejaron entrar para calmarla. Cerca de las 21 del domingo, me dejaron entrar para verla porque no la podían calmar. No hubo forma de convencerla porque quería verla".

"Ella se empezó a sacar el suero y hacer lío para ver a su bebé que nació con principio de asfixia, lograron sacarla adelante y estaba en Terapia. Usaron Forceps y eso nos enteramos ayer. Flavia tuvo un embarazo normal", expresó. "Fue algo inesperado que se descompensara porque la habían dejado entrar a ver a la bebé. Estaba contenta", relató al medio radial.

Por su parte, el marido de Flavia, Matías, contó que "nos dijeron que no se moviera mucho porque tenía presión alta y sus defensas bajas. La trataban mal, como un perro".

"Estuvimos hablando pero tenía tanto miedo por el bebé que se quiso ir. Los médicos le recomendaron dieta y que se quedara un día más. Sintió que la maltrataron desde el parto y en la internación. Como me tuvieron a las vueltas, pidió el alta voluntaria y recién ahí, nos dejaron ver al bebé y darle la leche", declaró.

Este miércoles, Matías expresó que se levantó y la vio con los ojos entreabiertos. Por ese motivo, llamó a la ambulancia y le explicaron cómo debía controlar sus signos vitales. "Tenía poco pulso y a los 45 minutos que llegó, ya no la pudieron reanimar. Era su primer parto", dijo. Por el hecho, intervino la Policía y se dio parte a la Justicia.